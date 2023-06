Péntekre tüntetést szerveznek a státusztörvény ellen a tanárok és diákok mozgalmai

Pénteken 17 órától a Kossuth térre szervez tüntetést az Egységes Diákfront és a Tanítanék Mozgalom, miután kiderült, hogy várhatóan aznap tárgyalja majd a parlament a státusztörvényt. Mint korábban írtuk, Semjén Zsolt levélben kérte Kövér Lászlót, hogy hívjon össze péntekre rendkívüli ülést többek között a pedagógusokat érintő javaslatról, mert "az indítványokkal összefüggő szavazásoknak az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné".

"A Kordonkormány benyújtotta bosszútörvényét az országgyűlésben. Álegyeztetéseken játsszák a demokráciát, de semmi lényegi változtatás nem történt!" - írják az esemény szervezői. "Már annyi mindent elvettek, és most még a személyi szabadságot is fenyegetik. Kiszolgáltatott helyzetet teremtenének a pedagógusoknak, átvezényelnék, a gyerekektől szándékosan elszakítanák szeretett tanáraikat." Mint írják, ha az Országgyűlés megszavazza a javaslatot, amely többek között a tanárok áthelyezését és megfigyelését is lehetővé tenné, akkor több mint 5 000 pedagógus mondana fel. Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke múlt korábban azt nyilakozta, szerinte akár tízezrével is elhagyhatják a pályát pedagógusok, ha a törvény életbe lép. "Ez nem családvédelem, nem is hiba, hanem bűn" - írják a tüntetés szervezői.