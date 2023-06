Új uralkodója van Soros György birodalmának

"Mert kiérdemelte." Ezzel az egyszerű mondattal indokolta a Wall Street Journalnak adott interjújában Soros György, a magyar származású filantróp dollármilliárdos, hogy miért adta át hivatalosan is 25 milliárd dolláros vagyonú pénzügyi és jótékonysági birodalmának irányítását fiának, Alex Sorosnak.

photo_camera Fotó: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

A 92 éves Soros az elmúlt években nem csupán a magyar kormánypropagandában, hanem a szélesebb globális szélsőjobboldali nyilvánosságban is rendre antiszemita támadások céltáblájává vált.

A birodalom új irányítója, a 37 éves Alex Soros második legfiatalabb gyermeke az öt közül. Ő az egyetlen a gyerekek közül, aki tagja volt a Soros Fund Management, a 25 milliárd dolláros vagyont kezelő alap befektetési bizottságának. Alex Soros a Nyílt Társadalom Alapítványok irányítását már decemberben átvette, és már ő irányítja Soros amerikai kampánytámogatási alapját is.

Alex Soros azt mondta a Wall Street Journalnak, hogy bár javarészt azonosak nézetei édesapjával, ő maga politikailag aktívabb, így például közvetlenül is kampányolni szándékozik Donald Trump megválasztása ellen. Azt mondta, hogy bár szeretné kivonni a pénzét a politikából, de amíg a másik oldal számolatlanul önti a pénzt a kampányba, ő is önteni fogja. (Via BBC)