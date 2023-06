10,6 százalék az infláció Romániában

Tovább lassult, de még mindig két számjegyű volt az infláció májusban Romániában: az országos statisztikai intézet (INS) kedden közzétett adatai szerint 10,6 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint tavaly májusban.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Éves összevetésben a legnagyobb mértékben az élelmiszerárak nőttek, átlagosan 18,73 százalékkal, míg a nem élelmiszer jellegű termékek 5,15, a szolgáltatások pedig 11,16 százalékkal drágultak.

Tavaly májushoz képest leginkább a cukor drágult, 59 százalékkal. A vaj 32 százalékkal került többe, a margarin 31, a tojás 30, a burgonya (és a zöldségfélék általában) 26, a friss tej pedig 24 százalékkal drágult egy év alatt. Az INS kimutatása szerint két termékkategóriában mértek árcsökkenést: a gyógyszerek átlagosan 3,7, az üzemanyagok 9,05 százalékkal kerülnek kevesebbe, mint 2022 májusában.

Az éves infláció tavaly novemberben 16,8 százalékon tetőzött az országban, azóta lassul. Az utóbbi 12 hónapban átlagosan 14,7 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak Romániában a 2021 júniusa és 2022 májusa közötti időszakhoz képest.

Eközben Magyarországon 24 százalék az infláció, élelmiszer-drágulásban továbbra is Európa-bajnokok vagyunk, márciusban messze előztük a környékbeli országokat is. (via MTI)