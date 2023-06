Az Egyesült Államok előre figyelmeztethette Ukrajnát, hogy ne robbantsa fel az Északi Áramlatot

Az Egyesült Államok hírszerzése hetekkel az Északi Áramlat felrobbantása előtt figyelmeztethette az ukrán kormányt, hogy ne tegyen kárt a földgázvezetékben, írja meg nem nevezett tisztségviselőkre hivatkozva a Wall Street Journal.

A tavasszal megszellőztetett Pentagon-iratok és a lap értesülései szerint is az Egyesült Államok kormánya két-három hónappal az Északi Áramlat szeptemberi felrobbanása előtt titkosszolgálati jelentéseket kapott az ukrán támadás tervéről. Az amerikai hírszerzéssel egy holland hírszerző szolgálat is közölte, hogy az ukrán hadsereg támadást tervez a vezeték ellen egy búvárcsapat segítéségével – akik közvetlenül a vezérkari főnöknek, Valerij Zaluzsnijnak jelentenek, hogy Volodimir Zelenszkij elnök ne is tudjon a műveletről.

A lap szerint az amerikai hírszerzők meg is kérdezték az ukrán kollégáikat, hogy készülnek-e támadásra, de ellentmondásos válaszok érkeztek. Ezután azt az információt kapták, hogy Ukrajna visszavonta a kiszivárgott tervet.

Rengeteg vita övezi, hogy ki robbanthatta fel a kettős vezetéket, ami Oroszországot és Európát kötötte össze Németországon keresztül. Számos európai kormány Oroszországot gyanúsította, míg Vlagyimir Putyin az Egyesült Államokat és szövetségeseit okolta. Elterjedtek olyan forgatókönyvek, hogy egy „civil” ukránbarát csoport robbantotta fel a vezetéket, de ezt cáfolja, hogy a hatóságok szerint a művelethez olyan sok robbanóanyagra volt szükség, ami nem kerülhetett magánkézbe, állami szereplőhöz annál inkább.

Ukrajna tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz.