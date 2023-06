Kormányközeli üzleti körökig érhetnek a vatikáni vizsgálat szálai

Május 20-án megjelent egy közlemény a hivatalos katolikus hírportálon, amelyet a ciszterci rend hazai központja, a zirci apátság adott ki. A szöveg a kívülálló számára alig érthető, de talán érezhető belőle, hogy valami nagy baj van, és hogy itthon párját ritkító mértékű vatikáni beavatkozás történt.

„A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Dikasztériuma 2023. május 15-én kelt dekrétumával, a fenntartott intézményekben felmerült nehézségek orvoslására és a szerzetesi élet segítésére Mauro-Giuseppe Lepori ciszterci generális apátot pápai biztosnak nevezte ki a Zirci Ciszterci Apátság élére. Segítségére társbiztosként Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot és Horváth Olga kismarosi apátnőt rendelte.

A pápai biztos és segítői gyakorolják mindazokat a jogokat, és viselik mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyetemes jog és a saját jog a zirci apátnak és tanácsának tulajdonít, mind a szerzetesközösség, mind az intézmények felé.

A pápai biztos és segítői kérik a Zirci Ciszterci Apátság minden szerzetesének és minden munkatársának segítő támogatását, hogy az Apátság és intézményei biztonságos működését előmozdíthassák. Továbbá kérik a hazai ciszterci család imádságát az Apátság szerzetesközösségéért és szolgálataiért.”

A megyei lap megírta még, hogy Dallasba helyezték át a zirci apátot, aki egyben az egész rend magyarországi elöljárója. A hazai katolikus vezetés és hivatalos média ezen túl hallgatásba burkolózott, így gyorsan megindult a találgatás, hogy biztos valami súlyos szexuális abúzus történhetett. De a hozzám ilyen felvetéssel fordulókat gyorsan megnyugtattam, hogy gyerekmolesztálás vagy annak eltussolása miatt nem mozdítanák el egy szerzetesrend vezetését – a háttérben szinte biztosan számviteli természetű gondok állnak.

Túl sok pénz, túl kevés pénz

A ciszterci rend alá tartozik több nagy iskola (budai Szent Imre, székesfehérvári Szent István, egri Gárdonyi Géza, valamint a pécsi Nagy Lajos és Szent Margit), az itt tanulók és szüleik is csak találgathattak és pletykákra vadászhattak eddig, de a Válasz Online alapos tényfeltáró cikke végre – az egyház helyett is – szolgál alapvető információkkal.

Hogy pontosan mit vizsgálnak, azt a híresen átláthatatlan katolikus intézményrendszertől egyhamar nem tudjuk meg, de a lap hazai és római forrásai szerint

a Vatikán alapvetően a zirci pénzügyek visszásságaira kíváncsi.

Ezért függesztették fel azonnali hatállyal Bérczi L. Bernát apát mellett a szerzetes Grónai G. Damján gazdasági vezetőt, a Ciszterci Vagyonkezelő Kft. első emberét is. A Vatikán konkrétan azt várja, hogy nemzetközileg jegyzett könyvvizsgáló cég világítsa át az apátság pénzügyeit – írja a Válasz.

A cikk szerint a mára csupán maroknyi (tucatnyi férfi szerzetesből álló) ciszterci rend „idehaza sajnos az utolsó óráiban van. Az elmúlt években többen kiléptek a ciszterciektől, egy tragikus haláleset is történt, újak nem jönnek, és a szerzetesi közösségnek lassan kevesebb aktivizálható tagja van, mint gimnáziuma.” Ennek ellenére nemcsak fenntartói akartak lenni az iskoláiknak, hanem működtetői is, és a legapróbb dolgokba is beleszóltak. A Válasz információi szerint az apát legszűkebb stábját jelentő Ciszterci Iskolai Főhatóság tartotta vissza egy-egy iskolájától az állam által biztosított támogatások egy részét (veszélyeztetve akár a kréta és vécépapír szintű beszerzéseket), illetve elvonta egyes intézmények saját – terem- és tornacsarnok-kiadásból származó – bevételeit. Nem hivatalosan arra hivatkoztak, hogy nekik az egész „ciszterci családról” kell gondoskodniuk, és az elvont pénzeket a rosszabb helyzetű intézményeknek adják. De ezeknek a plusztámogatásoknak nem nagyon látni nyomát.

Mindeközben viszont a rendnek vannak súlyosan veszteséges vállalkozásai is, mint például a sörfőzés, és nem világos, honnan rakják át ezekbe a hiányzó pénzeket. A cikk szerzői számos példát hoznak a rend fenntartói és vagyongazdálkodási hibáira, amelyek tanulsága szerintük az:

egy egyházi közösséget úgy is válságba lehet sodorni, ha – az eredeti szerzetesi, spirituális célokat elhomályosítva – nyakon öntik tengernyi fejlesztési pénzzel és politikai „lehetőséggel”.

Egyház és állam

Ahogy más szerzetesrendeknél és egyházi szervezeteknél, úgy a cisztercieknél is rendszeres volt, hogy rengeteg vissza nem térítendő állami támogatásból, kormányközeli vállalkozókat fizetve építettek és újítottak fel intézményeket. Ennek kiugró példája a budai Szent Imre Gimnázium nettó ötmilliárdos tornacsarnoka, amelyet a 2022-es választások előtt adott át az apát úr és a kampányoló fideszes politikusok.

A képen jobbra Drabos Erik, a legfontosabb ciszterci háttérember, aki a Válasz szerint szerves része a Rétvári Bence miniszterhelyettes környezetéhez sorolt alapítványi hálózatnak. Ő a Familiare Társadalomszervező Központ igazgatója, ami egy ún. belső egyházi jogi személy, vagyis olyan „cég”, amelynek a pénzügyi eredményei, könyvelése titkos a külvilág számára. A Válasz arról ír, hogy ennek székhelye ugyan a zirci apátság, központi irodája mégis ugyanabban az újbudai lakásban van, ahol a politikai kereszténység orgánumát (Vasarnap.hu) kiadó alapítványé, a Drabos Erik által alapított Családháló Alapítványé, az ő kurátorságával működő Magyar Vezetőképző Alapítványé, valamint a személyileg ugyancsak a KDNP-hez kötődő Szabadságvédő Alapítványé. Sőt: korábban aktív helyi kereszténydemokrata politikusok is kaptak fizetést a társadalomszervező központtól.

A lap által bemutatott extrém esetek közül csak egyet idézek, ajánlott az értő és figyelmes olvasás, mert ilyet még a magyar kereszténydemokrácia is ritkán produkál:

Drabos Erik Kasszián nevén szerepel egy Magyar Vezetőképző Alapítvány nevű világi szervezet is. A bírósági nyilvántartás szerint e vezetőképző alapítói jogait 2021 februárjában átruházták az egyházi Familiaréra – majd négy hónap múlva hirtelen mégis „visszamagánosították” az alapítványt. Mi történt a ciszterci négy hónap alatt? Bingó: a vezetőképző ingyenesen és illetékmentesen kapott az államtól diákotthoni célokra egy XI. kerületi, Aga utcai kutatóintézeti központot – majd közel 1,8 milliárd forintnyi közpénzt is a felújításra. A kivitelezést pedig elnyerte Mészáros Lőrinc családjának Fejér-B.Á.L. Zrt. nevű érdekeltsége.

A közmondásos magyar következmény nélküliség a Szentszéknek talán már sok volt – spekulál a Válasz, amelynek értékelése szerint Róma úgy lépett erőset, hogy tudta, az átvilágítási hullám elérheti a nagypolitikai szférát. Azzal a felvetésükkel szemben viszont erős kétségeim vannak, hogy „a vizsgálat mérföldkő lehet az állam és az egyház széjjelebb választása ügyében”.



