Megtiltották, hogy a pártok bárkit beléptessenek az Országházba aznap, amikor a státusztörvényt tárgyalják

Szabó Tímea, a Párbeszéd parlamenti képviselője azt írja: „A kormány olyan magabiztos a tanárok elleni bosszútörvény helyességével kapcsolatban, hogy Kövér László például megtiltotta az ellenzéki pártoknak, hogy pénteken – amikor a Ház tárgyalja a törvényt – bárkit beléptessenek a parlamentbe.”

A HVG azt írja, indoklás nélküli, rendkívüli döntéssel minden „külsős” személyt igyekeznek távol tartanai a parlamenti ülésteremtől június 16-án, amikor a kormány kérésére az Országgyűlés rendkívüli ülésen tárgyal egy sor vitatott javaslatot, így például a státusztörvényt is.

photo_camera Kövér László házelnök az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. február 21-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A speciális napról szóló körlevélben az áll, hogy „aznap nem engedik be sem a turistákat, sem a parlamenti pártok vendégeit, és nem érvényesek a korábban kiadott napi belépők sem – utóbbi akár azt is jelentheti, hogy a sajtó képviselőit is kizárják” – írja a lap. A levél szerint „június 16-án az Országház-látogatás szünetel” továbbá „az Országházba és a Szabad György Irodaházba napi beléptetési engedélyt nem lehet leadni, illetve az előzetesen leadottak erre a napra nem érvényesek”.

A Kövér Lászlónak vélhetően nagyon tetsző intézkedést formálisan Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes jegyezte.

Decemberben már megszakították a Parlament ülését, mert tüntetni kezdett a Tanítanék Mozgalom a karzaton.