Putyin: Nincs szükség hadiállapotra

Vlagyimir Putyin elnök azt mondta, Oroszországnak meg kell küzdenie az ellenséges ügynökökkel, és javítania kell a saját területén belüli támadásokkal szembeni védekezését, de nincs szükség Ukrajna példájának követésére és hadiállapot kihirdetésére.

„Nincs ok valamiféle különleges rezsimet vagy hadiállapotot bevezetni az országban. Ma már nincs szükség ilyesmire” – mondta Putyin orosz haditudósítók és katonai bloggerek televíziós találkozóján, tehát propagandisták körében.

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Ukrajna nagyszabású ellentámadása június 4-én kezdődött, és egyetlen területen sem járt sikerrel – mondta Putyin, aki szerint az ukrán emberveszteség tízszer nagyobb, mint Oroszországé. Azt állította, Ukrajna több mint 160 harckocsiját és a külföldről szállított járművek 25-30 százalékát veszítette el, Oroszország pedig 54 harckocsit veszített el.

Putyin szerint Ukrajna szándékosan találta el a Kahovka-gátat az Egyesült Államok által szállított HIMARS rakétákkal, és szerinte ez a lépés is hátráltatta Kijev ellentámadásait. A múlt hét elején szakadt át a Nova Kahovka-i erőmű gátja a Dnyipro-folyón, elárasztva Herszon megye nagy részét, ezzel humanitárius és ökológiai katasztrófával fenyegetve a térséget. Több jel is arra mutat, hogy a gátat felrobbantották, több szakértő, köztük Rácz András szerint is inkább az orosz csapatoknak állt ez érdekében. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség aggodalmát fejezte ki a tározó alacsony vízszintje miatt, mivel problémás lehet a zaporizzsjai atomerőmű hűtése. Az ukránok hétfőn újabb gát felrobbantásával vádolták meg az oroszokat. (Guardian)