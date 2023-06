Ranieri zokogott: 94. percben esett góllal juttatta fel a Cagliarit, ahonnan lényegében elindult edzői karrierje

A 71 éves Claudio Ranieri vezetésével jutott vissza az olasz futball első osztályába a Cagliari, ezzel az olasz edző másodjára vezette vissza a Serie A-ba a csapatot, bő harmincévnyi különbséggel.

A feljutásról döntő párharc első mérkőzésén 1-1-et játszottak a Barival, majd a második meccsen egészen a 94. percig 0-0-ra álltak a csapatok. Ekkor jött a nem sokkal korábban csereként beállt Leonardo Pavoletti, aki egy beadás után közelről a kapuba pofozta a labdát, és ezzel megszerezte a győzelmet és egyben feljutást érő gólt a Cagliarinak.





A lefújás után a Ranieri a pálya szélén ölelkezve zokogott. A meccs után arról beszélt, hogy a Cagliari milyen sokat jelent számára, és örökké hálás lesz azoknak, akik visszahozták a klubhoz, amely még akkor is eszébe jutott, amikor a Premier League-ben bajnok lett. Itt érte el ugyanis hosszú edzői pályafutása első komolyabb sikereit 1989 és 1991 között. Két osztálynyit léptek fel, és bent is tartotta a Cagliarit a Serie A-ban, mielőtt a Napolihoz szerződött. Később megfordult egy rakás nagy csapatnál, volt például a Chelsea, a Juventus, az Inter és a Roma edzője is, de a legemlékezetesebb nyilván az volt, amikor a szezon előtt teljesen esélytelen Leicester City-t angol bajnoki címig vezette.

Decemberben írt alá a Cagliarihoz, a kinevezésekor azt mondta, hogy mindig is vissza akart térni a csapathoz, ezt már a távozásakor egyértelművé tette. A csapatot a kilencedik helyen vette át, és vezette a rájátszást érő ötödik helyig, majd innen meneteltek a feljutásig.

