Elsüllyedt egy hajó Görögország déli partjainál, legalább 59 ember vízbe fulladt

Frissítés 15:26 - Folyamatosan emelkedik a halálos áldozatok száma, a New York Times már 78 emberről ír.

Legalább 59 ember fulladt vízbe keddről szerdára virradóan, miután egy halászhajó felborult Görögország déli partjainál, írja a BBC. Több mint száz embert kimentettek, de nem ismert, pontosan hányan utaztak a fedélzeten. A hajó Líbiából Olaszországba tarthatott, utasai többségében huszonéves férfiak voltak. Görögország a Közel-Keletről, Ázsiából és Afrikából érkező menekülők egyik fő útvonala Európa felé.



A Nemzetközi Migrációs Szervezet Twitter-bejegyzése akár négyszáz embert emleget. A görög parti őrség szerint a hajót kedd éjjel az uniós határvédelmi ügynökség, a Frontex repülőgépe vette észre nemzetközi vizeken. A hatóságok szerint a hajó utasai menekültek lehettek, akik „megtagadtak minden segítséget", és a fedélzeten senki sem viselt mentőmellényt. A hajó néhány órával később elsüllyedt.

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard.



So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost.



Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84