Nem egy utópisztikus álom, hogy mostantól harmadáron tudsz ételt venni

Mennyire lennél boldog, ha mostantól harmadáron tudnál élelmiszereket vásárolni? Úgy, hogy közben még élelmiszereket is mentesz meg a kidobástól, vagyis nemcsak spórolnál, de a felesleges pazarlást is csökkentenéd. És mennyire lennél boldog, ha közölnék veled, hogy ez nem valami gyönyörű, utópisztikus álom, hanem a valóság, amit mostantól akár minden nap meg tudsz tenni? Nem kell hozzá más, csak a Munch ingyenesen letölthető applikációja, illetve egy nagyon kevéske az idődből, amikor megnézed, hogy a közeledben melyik SPAR vagy INTERSPAR üzletekben tudsz 66 százalékkal olcsóbban megvenni bizonyos élelmiszercsomagokat.

Féléves tesztelés után a nyártól országszerte végre minden SPAR és INTERSPAR üzletben elérhető a Munch-ételmentés, ami azt jelenti, hogy most már gyakorlatilag bárki bekapcsolódhat a tudatos élelmiszermentésbe, amivel tényleg gyorsan és kényelmesen lehet harmadáron hozzájutni jó minőségű élelmiszerekhez.

Nyilván te is sokszor hallottad már gyerekkorod óta, hogy ételt nem dobunk ki, ennek ellenére a világon előállított élelmiszerek egyharmada kerül kukába. Ez csak Európában évente közel 90 millió tonna, Magyarországon pedig fejenként nagyjából 70 kilogramm kidobott ételt jelent. Bár az élelmiszerhulladékok csupán 5 százaléka keletkezik a kereskedelemben, a fenntarthatóság jegyében most a SPAR is csatlakozott a Munch élelmiszermentő kezdeményezéshez, vagyis Magyarország egyik leginnovatívabb vállalkozásához.

A Munch egy magyar ötletgazdák által létrehozott platform, ami azzal a céllal készült, hogy visszaszorítsák az élelmiszerpazarlást és elősegítsék a fenntartható, felelős élelmiszerkereskedelmet, vendéglátást és fogyasztást. Négy egyetemista alapította a céget még 2020 nyarán, mára pedig már három országban, Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában vannak jelen. Az elmúlt két és fél évben a Munch alkalmazáson keresztül közel több, mint 800 ezer adag ételt mentettek meg, ami közel 2 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás

megspórolását jelentette.

Mindez a lehető legegyszerűbben működik: csak le kell foglalni a kiválasztott ételcsomagot az ingyenesen letölthető mobilalkalmazáson vagy a honlapon keresztül, online kifizetni, majd egy meghatározott idősávban átvenni az üzletben. Így az üzletekben megmaradó, de még jó minőségű élelmiszerek a piaci árnál jóval olcsóbban kerülhetnek hozzád. Milyen élelmiszerek?

Például zöldségek, gyümölcsök, gyümölcslevek, csomagolt és csomagolatlan kenyerek, pékáruk, sós- és édes finomságok, tejtermékek, tészták, szalámik, felvágottak, friss tojás, illetve más, hűtést nem igénylő termékek. Ezek mind lehetnek a SPAR és a Munch meglepetés csomagjaiban, az eredeti ár egyharmadáért, vagyis 66 százalékkal olcsóbban a normál árnál.

Igen, ez azt jelenti, hogy egy alapjáraton körülbelül háromezer forintos csomagot így ezer forintért kapsz meg, egy eredetileg ezerötszáz forintos élelmiszer csomagért pedig, amiben csupa jó minőségű étel van, pedig mindössze 500 forintos „munchos” árat kell fizetni. 2022. november óta Budapesten, Szegeden és Hódmezővásárhelyen tesztelték a SPAR üzleteiben a Munch alkalmazását, fél év alatt pedig több mint 26 ezer csomag talált gazdára. 26 ezer csomagnyi jó minőségű élelmiszer, ami landolhatott volna a kukában is, helyette viszont olcsó és csodás ebédet vagy vacsorát főztek belőlük.

De még ezen túl is van jó ebben az egészben. Az egy dolog, hogy spórolsz, hogy csökkented a pazarlást és még a bolygónak is jót teszel, de minden napod lehet olyan izgalmas, mint a karácsony, mert a munchok nemcsak hasznosak, de meglepetést is jelentenek, hiszen a vásárlók nem tudhatják előre, pontosan mit tartalmaz majd a csomagjuk. A csomagokba mindig az kerül, ami éppen az adott napon megmentésre vár. Ezzel a kreativitásod is szárnyalhat: új ételeket és recepteket is megismerhetsz. Utóbbiban segíthet a közösségi oldalakon már most is aktív Munch-közösség, amihez csatlakozva hasznos információkat és ötleteket kaphatsz.

