A nagyvonalú magyar oktatásügy: ezer forint sem jut egy kitűnő tanuló jutalomkönyvére

Pintér Sándor belügy-, oktatás-, egészségügyi stb. miniszternek írt üzenetet egy tanító a Facebookon, amiben egyrészt megköszöni, hogy megkapta az osztálynak járó, összesen 5000 forintos könyvutalványt a jutalomkönyvekre, de rögtön megkérdezi azt is, hogy ebből milyen könyveket tud venni a 6 kitűnő tanulónak?

„Tudja maga, mennyibe kerül egy könyv??? Ha maga sem tudná ezt elosztani, szégyellje magát az egêsz bagázsával együtt, hogy ennyit ér maguknak az a gyerek, aki egész évben dolgozott, és remekül teljesített!

Lehet, azért ennyi, mert az akkumulátorgyáraikban nem ők állnak majd robotként a soron? Vagy a jutalomkönyveket is kérjük Brüsszeltől?”



Az üzenetet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is megosztotta, és ott kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó. Van, ahol ugyanez az arány (5100 forint 6 tanulóra) vagy még rosszabb (6 ezer forint 9 színjeles diákra).

Van, aki arra kérdezett rá, hogy más tanárok is silány minőségű könyvek közül választhatnak-e? „Mellékes ugyan, de ti hol szerzitek be a könyveket? Hol vásároljátok meg? Nálunk egy iskolai terjesztőnél lehet egy szóróanyagból kiválasztani kötelezően. Mondanom sem kell, hogy mikor megérkezik, azzal szembesülünk, hogy silány tartalmú, vacak minőségűek. Régen elmehettünk valódi könyvesboltba, és ugyan órákig válogattuk a személyre szóló könyveket, de megérte. Ezeket pedig igazából szégyen átadni. Persze ezért az összegért mit is lehetne találni!? És különben az a főszempont, hogy ne sokféle helyről kerüljenek egybe a számlák, hanem minél egyszerűbb legyen az elszámolás. Siralmas.”

Persze rögtön ötletek is előjöttek: lehetne az államosított és alaposan megsegített Nemzeti Sportot adni (sajnos egyhavi előfizetés sem jönne ki ennyiből), lehet várni a Libri-utalványokra, el lehet menni a 300 forintos könyvek között turkálni. Van, ahol a szülők, van, ahol a tanárok egészítik ki a jutalomkönyvkeretet. Érdekes, az nem jött elő, hogy egy-egy 4-sel megoldható lenne, hogy kevesebben kapjanak könyvjutalmat.

És nem árt felidézni, hogy a diákok ballagási pénzére számít az állam, szóval akár a könyvjutalomkeretet is be lehetne fektetni állampapírba.