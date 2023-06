Az EU válságtanácskozásra hívja Szerbia és Koszovó vezetőit

Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő válságtanácskozásra hívja jövő héten Brüsszelbe Aleksandar Vučić szerb elnököt és Albin Kurti koszovói miniszterelnököt – jelentette be Peter Stano uniós szóvivő.

photo_camera Josep Borrell fogadja Albin Kurti koszovói miniszterelnököt 2022. november 12-én. Fotó: EU COUNCIL/Anadolu Agency via AFP

Észak-Koszovóban hetek óta etnikai feszültségek vannak, május végén zavargások törtek ki, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta térségben az ott leadott albán szavazatok alapján, csak 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni posztjukat. A helyi szerbek rátámadtak a NATO koszovói békefenntartó erőire (KFOR), amire válaszul a szövetség úgy döntött, hogy további 700 fővel megerősíti a KFOR-t. Több mint tucatnyi magyar katona is megsérült.

A koszovói rendőrség kedden elfogott egy szerb férfit, aki a gyanú szerint a KFOR elleni támadások egyik szervezője volt. Belgrád azonnal reagált: a férfi ártatlan. A koszovói szerbek tiltakozásképpen megint utcára vonultak. Szerdán a szerb belügyminisztérium bejelentette, hogy felfegyverzett koszovói albán rendőröket fogtak el Szerbiában. Vučić azt nyilatkozta: a koszovói miniszterelnök háborút akar kirobbantani, és Pristina mindenáron fokozni akarja a feszültséget a két ország között.

Peter Stano az uniós bizottság sajtótájékoztatóján azt mondta: az EU szoros figyelemmel kíséri a helyzetet és sürgősen felveszi a kapcsolatot mindkét féllel, továbbá a KFOR-ral, hogy „megállapítsa, mi is történt pontosan”.

„Addig is arra kérjük mind Koszovót, mind Szerbiát, hogy tartózkodjanak minden olyan cselekedettől vagy reakciótól, ami tovább fokozhatja a már most is elég nagy feszültséget és tegyenek meg mindent annak enyhítése érdekében” – mondta.

Josep Borrell májusban bejelentette, hogy EU-s közvetítéssel megállapodás született a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolat rendezését célzó uniós javaslat gyakorlati megvalósításáról. A 11 pontból álló javaslat többek között egymás dokumentumainak és diplomáinak elismerését, az egyszerűbb határátkelést, a könnyebb munkavállalást és a gazdasági kapcsolatok megkönnyítését tenné lehetővé, de tartalmazza azt is, hogy Szerbia nem akadályozhatja Koszovó felvételét a nemzetközi szervezetekbe, Koszovónak pedig meg kell alakítania a szerb kisebbség önkormányzatiságát biztosító közösséget. (MTI)