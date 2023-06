Az uniós pénzek csúszása miatt nincs lehetőség a III. kerületi horrorkátyúk felszámolására

Gyakorlatilag lehetetlen autóval vagy egyéb járművel közlekedni a III. kerületi Kőpor közben, Budapesten ugyanis ritkán látható méretű kátyúk szegélyezik az utat. Az RTL Híradójának riportja szerint a probléma régóta fennállt, de 2019-ben a lakók megelégelték, hogy az önkormányzat örökké csak ígérget, és saját pénzből felújították az utat.



Ez azonban csak ideiglenes megoldást jelentett, mert az úton nagy a teherautó-forgalom, és sok a terepjáró is. A helyiek a csatornának azt mondták, hogy annyira rossz a helyzet, hogy szellőztetni sem tudnak, és sokan el is esnek. Ráadásul hiányzik a megfelelő vízelvezetés is, ezért nagyobb esők után mindent elönt a hordalék.

A III. kerület azt közölte a RTL-lel, hogy tervben van a murva leszórása, de a meredek lejtők a vízelvezetést extrém módon megdrágítják, és eleve a főváros hatásköre lenne. Szerintük ezért a helyzetet csak a fővárossal közösen, uniós forrásokból lehetne megvalósítani, de az uniós pénzek csúszása miatt erre egyelőre nincs lehetőség.