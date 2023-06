Egészen elképesztőt megy egy magyar siklóernyős a világ legkeményebb magashegyi extrémsport-versenyén

Reggel egy alpesi völgyből a hátán egy 5-6 kilós zsákkal fellohol egy 1000-1500 méterrel magasabban lévő füves placcra. Iszik, gyorsan bekap valamit, beöltözik meleg technikai ruhába, kiteríti a siklóernyőt és a beülőhevedert, várja a megfelelő pillanatot, nekifut és elröppen.

Ha jól helyezkedett, és a hegyoldalakat, sziklákat is eléggé felmelegítette már a reggeli nap ahhoz, hogy felfűtsék a levegőt és felszálló meleg légáramlatok alakuljanak ki felettük, plusz még szerencséje is van, magasra emelkedhet, és elindulhat. Aki ügyes, a nagy hegyek között jó időben egy nap alatt elrepülhet 40-80 kilométernyire úgy, hogy egyik emelkedő áramlattól a másikig siklik. Egy nagyon tapasztalt pilóta 100-150 km-t is megtehet. És a profik akár 250-et, vagy még többet.

Ha viszont nem jönnek a termiknek nevezett felszálló légáramlatok, vagy nem sikerül őket megtalálni, esetleg az adott hegyen nem indult még be a repülőidő, akkor órákon át tartó várakozás kezdődik. Ha az ember valamit elront, könnyen a völgyben találja magát, és újra kezdheti a mászást, miközben gyorsan peregek a repülésre alkalmas napos órák. Ha az idő alkalmatlan a repülésre, egész nap autóutak szélén kell gyalogolni. Vagy futni. Olykor hágókon, gerinceken, ösvényeken. Mert a közlekedésnek csak ez a két módja engedélyezett: a gyaloglás és a (motor nélküli) siklóernyős repülés.

photo_camera Siklóernyősök együtt emelkednek Kitzbühel fölött 2023. június 11-én. Fotó: Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

Nagyon zanzásítva és leegyszerűsítve így néz ki egy nap a kétévente megrendezett Red Bull X-Alps Alpok-átrepülő versenyen, mely épp ezekben a napokban zajlik. Rohanás a hegyre, repülés, leszállás a fordulópontnál, rohanás vissza a hegyre, újra és újra. A szabályok nem túl bonyolultak: a pilótáknak az ernyőt, a beülőt, a mentőernyőt, sisakot, a mobilt, 2 GPS-műszert és egy műholdas nyomkövetőt, valamint két jelzőrakétát mindig maguknál kell tartaniuk, tehát akkor is, ha gyalogolnak.

Ehhez jöhet még a ruha, az enni- és innivaló, és bármi egyéb, amire repülés közben szükség lehet. Minden versenyzőnek van egy hivatalos segítője, aki felmászik vele a starthelyre, vár rá a fordulópontoknál és leszálláskor, mindenhova visz neki enni- és innivalót, vezeti a lakásul szolgáló kisbuszt, főz estére, és minden lehetséges módon támogatja a pilótát. Ha mindez nincs a versenyző alá rakva, esélye sincs a versenyt végigcsinálni.

A Red Bull X-ALps idei kiírása 1223 kilométeres, ennyi a 13 fordulópont közötti össztávolság légvonalban. A versenyzők persze nem egyenesen haladnak: az optimális útvonalat a levegőben a domborzat és a gyorsan változó időjárás, illetve a pilóta általában évtizedes magashegyi repülési tapasztalata jelöli ki, gyalogláskor meg az utak és a hegyi ösvények. A fő verseny (8-án volt egy egynapos kötelező előverseny is) június 11-én vasárnap indult az ausztriai Kitzbühelből, a legnyugatibb fordulópontja a Mont Blanc, és legkésőbb június 23-án a Salzburghoz közeli Zell am See-ben ér majd véget, ahol a tavon kell landolni (akinek sikerül, annak a tó közepén a tutajon). A legtöbb fordulópontnál le kell szállni aláírni, de van, amit csak meg kell kerülni (mint a Mont Blanc-t), a 3300 méteres Piz Buint az osztrák-svájci határon meg elég 3 kilométerre megközelíteni.

A Red Bull X-Alps valószínűleg a világ legismertebb és legprofibb siklóernyős versenye. Ebben nagyon jelentős szerepe van az energiatalcég extrémsportokra specializálódott marketinggépezetének és a profi szervezésnek, de méginkább annak az elképesztő teljesítménynek, amit a részvétel kíván.

Mert nem elég profin repülni és évi sokszáz órát a levegőben tölteni nagy hegyek között, és nem elég nagyon jól kell ismerni az Alpok repülőterepeit. Fejben és testben is nagyon ott kell lenni: rengetegszer kell kimerülten, a magasban éles helyzetekben is jól dönteni. Az este 9 és reggel 6 közötti kötelező pihenőidőn túl pedig nagyjából minden pillanatot, amikor az ember épp nem repül, futva, vagy legalábbis rohamlépésben kell megtenni. Ehhez olyan brutális fizikai és mentális állóképességre van szükség, hogy a többség fél évet edz csak erre a versenyre.

photo_camera Takáts Pál az ausztriai Leogang fölött, 2023. június 12-én. Fotó: Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

A pilótáknak még tavaly nyáron kellett nevezniük. A már több X-Alps-on részt vett veteránok előnyt élveznek, számítanak a jegyzett siklóernyős versenyeken elért eredmények is, de a mezőnyben így is nagy a szórás. A mezőny harmada-fele ultraprofi és nagy helyismerettel bíró pilótákból áll, akik az ernyőzést a legmagasabb szinten űzik, és lényegében kivétel nélkül az alpesi országokból származnak: olaszok, osztrákok, franciák, svájciak vagy németek. Esetleg szlovének.

De hogy az X-Alps ne csak az eleve esélyesek háziversenye legyen, és világszerte több embert érdekeljen, a rendezők mindig a rajtvonalhoz engednek kevésbé az abszolút nemzetközi élvonalhoz tartozó pilótákat is, más országokból. A mezőny mindig gyorsan szétszakad, és a közepén meg a végén különverseny zajlik, bár a pilóták 70-80 százalékának sosem sikerül időben célba érni.

A lemaradóknak azért is igyekezniük kell, mert az utolsót kétnaponta kizárják. Ez pedig extrém teljesítményekre tud sarkallni embereket. Szerdára virradóra például a kínai Dzsunmin Szong élt a mindenkinek alapból járó egyszeri éjszakai gyaloglás lehetőségével, hogy az egész napos talpalást és némi repülést követően pihenés nélkül lenyomjon egy 74 kilométeres ultramaratont, hátán a teljes felszereléssel. A mezőny örökös csodabogara a román Toma Coconea is, aki eddig mind a tíz X-Alps-on részt vett, és akkor örül, ha rossz idő van, mert a futóteljesítményével akár a dobogóra is felérhet (2007-ben és 2011-ben is második lett).

A Red Bull X-Alps doyenje a 16 éves kora óta repülő, idén 41 éves svájci zseni, Chrigel Maurer, akit sokan minden idők legjobb siklóernyős versenyzőjének tartanak. Maurer hosszú éveken át dominálta a sportág elit versenyszériáját, a Siklóernyős Világkupát (PWC), igazi ösztönös pilóta, amihez legendás terep- és időjárásismeret társul. Valószínűleg nincs olyan ernyős, aki ne borzongva nézné azokat a videóit, amikor hihetetlen magabiztossággal és dinamikával száll le lehetetlen helyeken, vagy olyan durva szélben startol el, amikor halandó ember az ernyőt se veszi ki a zsákból.

Chrigel, ahogy mindenki ismeri, 2009-ben nevezett be először az X-Alps-ra, és egyből több mint 37 órát vert az előző két alkalommal mindenkit leköröző svájci Alex Hoferre. Hofer soha többé nem indult, Chrigelt meg azóta se győzte le senki, de még megszorítani sem sikerült soha. Emlékezetesek azok a versenynapok, legutóbb épp két éve volt ilyen, amikor mások a főnös, turbulens idő miatt repülni sem mertek vagy alig haladtak, ő meg rátalált az aznap valamiért épp működő hegygerincekre, és behozhatatlan előnyre tett szert. Vagy amikor úgy száguldott végig a francia Alpok utolsó, déli nyúlványaitól a Côte d'Azur-ig tartó kopár hegyvidék fölött, dombról dombra szökkenve a repülésre lényegében alkalmatlan időben, mintha mi sem lenne ennél természetesebb.

photo_camera Chrigel Maurer a Red Bull X-Alps-on a svájci Fiesch-ben, 2023 június 13-án. Fotó: Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

Az idei verseny azonban eddig nagyon máshogy alakult, mint a korábbiak, amikor Chrigel már a verseny elején elhúzott, és onnantól kezdve csak magára kellett figyelnie, a többieknek meg arra, hogy ne demoralizálódjanak túlságosan. Egyelőre nincs domináns pilóta, szinte naponta változik, hogy ki áll az élen, és a pilóták gyakran repülnek bolyban, ami egyrészt nagy biztonságot ad, hiszen egymás helyzetén látják, merre érdemes repülni, viszont elszakadni sem igazán bírnak egymástól. Chrigel többször is hibázott, és szerdára virradóra csak úgy tudott megint az élre kerülni, hogy az éjszakát átgyalogolta.



A mintegy tízfős bolyban, akik ilyen-olyan összetételben nagyjából együtt repülnek az élen, Chrigel mellett a legnagyobb név a 31 éves, csúcsformában lévő francia Maxime Pinot, aki 2019-ben második, 2021-ben negyedik lett, és pár nappal az idei X-Alps előtt nyerte meg a Mont Blanc környékén megrendezett siklóernyős világbajnokságot. Ott van a 29 éves svájci Patrick von Känel, aki 2021-ben második, és az osztrák Simon Oberrauner, aki harmadik volt. Együtt repülnek az egyik legeredményesebb olasz pilótával, Aaron Durogatival és a korábbi X-Alpsokon már négyszer harmadiknak beérkező osztrák Paul Guschlbauerrel.

photo_camera Takáts Pál a Red Bull X-Alps-on a svájci Fiesch-ben, 2023 június 13-án. Fotó: Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

És ott van a közvetlen élbolyban a 38 éves Takáts Pál is. Takáts a legeredményesebb magyar siklóernyős, egyben a legismertebb is, mivel jópár évig a világ talán legjobb akrobatikus siklóernyőse volt. Számos világkupa-versenyt nyert, új akrobatikus elemeket is kitalált, így az akrós körökön túl is sokan ismerik. Takáts évekig élt Svájcban, és bár már Kolumbiába költözött, a nemzetközi siklóernyős színtér ismert szereplője maradt, sokat repül Európában. Az X-Alps-on 2009-ben és 2017-ben indult, egyszer sem jutott el a célig, de ebben utóbb az is közrejátszott, hogy kétnapos kényszerpihenőre ítélték egy kisebb légtérsértés miatt, és még így is 7. lett, alig 89 kilométerre végezve a céltól. 2019-ben egy argentin Világkupa-versenyen 3. helyen végzett, ami szürreális magyar sikernek számított már akkor is, az idei jó formáját pedig az is mutatta, hogy pár napja 17. lett a mintegy 150 fős franciaországi vébén.

Takáts maga is beszélt a verseny előtt arról, hogy bár igyekezett sokat készülni, ebben a mezőnyben nem a fizikuma az erőssége, és ez azokon a napokon, amikor együtt mászott például Chrigellel és Pinot-val, látszott is. Szégyent így sem vallott, főleg annak fényében, hogy a vetélytársainak mennyivel erősebb a szponzorháttere. Takáts előnye, hogy svájci évei alatt ő is komoly helyismeretre tett szert, leginkább pedig épp az akrós múltja, ami miatt van egy olyan magabiztossága az ernyő kezelésében, ami hozzásegíti, hogy másoknál többet vállaljon turbulens, nehéz körülmények között.

Persze így is underdognak számított a verseny előtt, ezért is volt annyira meglepő, mekkora kedvvel és elszántsággal vetette bele magát az első pillanattól fogva. Ahogy nyilatkozta, iszonyúan élvez minden percet, és hogy a világ legkeményebb versenyén a legjobbakkal repülhet együtt, teljesen egyenrangú vetélytársként. Többször repült már egyedül legelöl, és bár leszakítania az üldözőket sosem sikerült, de ő se hagyta magát, amikor a többiek húztak el.

photo_camera Takáts Pál a levegőben a Red Bull X-Alps-on a svájci Fiesch-ben, 2023. június 13-án. Fotó: Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

Volt több egészen szuper taktikai húzása is, amikor más irányba repülve viszonylag nagy hátrányt sikerült gyorsan ledolgoznia, ráadásul ezt általában egyedül, a maga feje után menve lépte meg. Az egyenesen pimaszsággal felérő menőség volt, hogy miután a környékről származó, így a helyet mint a tenyerét ismerő, a szülőfalujáról adenbodeni sasnak becézett Chrigel felgürcölt Frutigenből a közeli csúcsra aláírni a 8-as fordulópont tábláját, Palika, ahogy ernyős körökben Takátsot mindenki ismeri, félúton felfelé elővette az ernyőt, elstartolt, leszállt a hegy tetején, aláírt, majd továbbrepült, egy csomó időt és energiát megspórolva.



Utána már mindenki őt másolta. Nagyon jól mutatja, mennyire hatékonyan versenyez, hogy a teljes mezőnyben rajta kívül csak 3 olyan versenyző van még, akinél a levegőben és a földön megtett távolságainak aránya jobb mint 10:1.

A verseny vasárnap indult, és az élboly minden nap nagyokat repült, de a szerda volt a legnehezebb, amikor a Mont Blanc-t kellett megkerülni. A viszonylag alacsony felhőalap és a sok felhőárnyék miatt egyes völgyekben nagyon nehezen lehetett magasságot nyerni és haladni. A harmadik helyen álló, a szintén szenvedő Chrigel és Pinot mögött csak nem sokkal lemaradva repülő Takáts délután nem talált emelést, így kénytelen volt leszállni Chamonix-ban. Ez sok órás veszteséget jelentett, miközben sorra hagyták le az addig mögötte lévők.

photo_camera Takáts Pál a svájci Fiesch-ben 2023. június 13-án. Fotó: Vitek Ludvik / Red Bull Content Pool

Pár óráig nem néztem a live trackinget, és késő délután alig akartam elhinni, hogy Takáts már megint harmadik. Felmászott a Chamonix völgy oldalában valahova nem túl magasra, sikerült kiemelkednie, végül átrepülte a völgyet és este gyalogolás nélkül érte el a 10. fordulópontot, a Petit Saint Bernard hágó tetejét. Az 9-es kötelező záróra előtt 10 perccel landolt a hágónál, amire a verseny hivatalos riportere csak annyit mondott, hogy ez téboly.

A csütörtöki nap még nehezebb lesz. A következő fordulópontot, ami a Monte Rosa legmagasabb pontja, a 4634 méteres Dufourspitze, 5 km-re kell megközelíteni. A körülötte lévő terep lényegében lakatlan, és mivel nagyon magas és kitett, erős szél várható. Az út további része se könnyű, és a repülést tiltott légterek is nehezítik. A versenyigazgató szerint most dől el a dobogó sorsa.

Takáts Pál jelenleg holtversenyben a harmadik (négy nap alatt 1056 kilométert repült és százat gyalogolt), a hátránya a kurzusra vetítve mintegy 32 kilométer Chrigel Maurer és 20 Maxime Pinot mögött. Idén minden bizonnyal be fogja fejezni a korábbi éveknél összehasonlíthatatlanul izgalmasabb versenyt. És az egyik pilóta, aki eddig is izgalmassá tette és a következő napokban még inkább azzá teheti, éppen ő.

Borítókép: Takáts Pál a Piz Buin oldalában, 2023. június 13-án. Fotó: Sebastian Marko / Red Bull Content Pool