Fejet, agyat, bőrt és csontokat árult az interneten a Harvard egyetem hullaházának vezetője

A Harvard Orvostudományi Egyetem halottas házának vezetője és három másik személy ellen lopott emberi maradványok vásárlása és eladása miatt emeltek vádat, írja a BBC.

A vád szerint Cedric Lodge fejeket, agyakat, bőrt és csontokat adott el az interneten a Harvardnak kutatási célra adományozott testekből. Lodge felesége is részt vehetett az eladásokban, amiket Pennsylvaniában és Massachusettsben bonyolítottak le 2018 és 2021 között.

Cerdric Lodge vezette a Harvard Orvostudományi Egyetem "Anatómiai Ajándék Programját", amelynek keretében a hallgatók tanulmányozhatják az emberi test anatómiáját, gyakorolhatják a boncolást a felajánlott testeken. Miután az egyetemnek már nincs szüksége a testekre gyakran elhamvasztják őket, és a maradványokat visszaadják családjuknak, vagy eltemetik az egyetem egészségügyi temetőjében. Ehelyett azonban Lodge és felesége inkább eladták őket.

Az ügyészi közlemény Lodge olykor-olykor be is engedte a vevőit a halottas házba, hogy válogathassanak. Az ügy másik két vádlottja két vevő, akik közül az egyik, Katrina Maclean 2020 októberében 600 dollárért vásárolt fel arcokat, amelyekről a bőrt akarta lenyúzni. Katrina Maclean egy üzletet vezet, amely gótikus babákat és mindenféle horror terméket árul. Azt nem tudni, hogy az emberi maradványokat például felhasználta-e a babák elkészítéséhez, de az biztos, hogy az üzletében emberi maradványokat találtak, amelyekből el is adott. Maclean négy év alatt összesen 39 alkalommal vásárolt Lodge-tól. A Paypal adatai szerint egy alkalommal 1000 dollárt fizetett egy „7-es számú fejért”.

Ha a vádlottakat elítélik, akkor akár 15 év börtönt is kaphatnak.