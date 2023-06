Honnan szedte Csintalan a mondatot, amivel visszatért az MSZP-be?

„Ha én nem, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?”

Ezt nyilatkozta Csintalan Sándor, az MSZP-be két évtized után visszatérő politikus a szerdai ikonikus videóban. De honnan az idézet?

Egy olvasónk hívta fel rá a figyelmünket, hogy a 2021-ben rendezett tokiói olimpián a nagy bravúrral bronzérmet szerzett női vízilabda-válogatottnál volt egy magyar zászló, amin ez állt:

„Ha nem mi, akkor ki? Ha nem most, akkor mikor?”

photo_camera A magyar válogatott játékosai a győztes olimpiai bronzmeccs után Fotó: ADEK BERRY/AFP

Persze sokan mások is mondtak már ilyet, például Kökény Mihály volt MSZP-s népjóléti miniszter (pont az elbukott 1998-as választás előtt), Zoboki Gábor építész, Emanuel Valeriu, a forradalom utáni román tévéelnök (húsz év után derült ki róla, hogy szekus volt, a hivatalát két évig töltötte be), de egy bukaresti diáktüntetés jelszava is volt - találtuk egy gyors keresés után.

És mi az ősforrás? A Talmud.

Amúgy Csintalant a 24.hu megkérdezte a mondat mélyebb jelentéséről:

„Ez a mondat arról szólt, hogy meg vagyok arról győződve, hogy be kéne lépniük az embereknek pártokba, politikai szervezetekbe. Az ország helyzete katasztrófa, rohanunk a szakadékba, pont mint a második világháború előtt.”