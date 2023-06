Közel 3 méter hosszú gigaharcsát fogott az olasz, majd a törvényt megsértve visszaengedte, pedig köteles lett volna megölni

photo_camera Csókra álló ajkak apró disznószemekkel.

Szinte biztosan abszolút világcsúcs lett volna az a harcsa, amit a napokban fogott ki Alessandro Biancardi olasz horgász a Po folyóból. A hal, aminek 10 tanú jelenlétében mérték le a testhosszát - farokúszóval együtt 285 centiméteres volt - akár Biancardi is fejét is bekaphatta volna, ha a harcsák rámennének ekkora zsákmányra:



photo_camera A tekintete elsőre ördögi, valójában csak vaksi.

A hal pontos súlyát tehát nem mérték le, így ezt csak tippelgetni lehet. Támpont lehet, hogy a horgász világrekordokat hitelesítő, IGFA nevű világszervezetnél nyilvántartott aktuális világrekord harcsa, amit a magyar Zsédely Attila fogott a Pón 2010-ben, 135 kilója mellé 245 centiméteres volt. Ebben a mérettartományban két egyforma hosszú harcsa között akár 50 kilós súlykülönbség is előfordulhat aszerint, hogy milyen testalkatúak, de ez a hal óvatos becslés szerint is a másfél mázsás tartományban lehetett.

Biancardi a talán legsportszerűbb harcsázó módszerrel, pergetve fogta a halat, méghozzá ezzel a 15 centis, 40 grammos ólomfejjel ellátott szilikongumi hallal:

Biancardi a következőképpen mesélte el a hatalmas fogás sztoriját:



fényes nappal, nagy áradás utáni apadó, de zavaros víznél ment el pergetni, egyedül, természetesen csónakból. Bár általában wobblerrel szokott kezdeni, ezúttal a megérzésére hallgatva egy 40 grammos ólomfejjel szerelt, 15 centi hosszú, fehér-piros gumihallal indított. 2 méter 70 centis pergetőbottal, 8000-es méretű peremfutó orsóval és fonott zsinórral dobta be a csalit.

A hal az első eltervezett helyen, néhányadik dobásra érkezett, erős kapással. Bevágás után pár pillanatig egy helyben állt, majd lendületesen megindult. Az akasztás helyén erősen áramlott a mély víz. Az akadókkal, elsüllyedt fákkal tarkított, nehéz terepen igen kockázatos volt a fárasztás, de 40, a horgász szerint végtelennek tűnő perc után végre sikerült a felszínre húzni a harcsát. Bár Biancardi profi horgász, aki ebből is él egy tesztcsapat tagjaként, saját bevallása szerint kis híján pánikba esett a hal mérete láttán. "Egyedül néztem szembe a legnagyobb harcsával, amit a 23 horgászévem alatt láttam" - idézte fel a pillanatot.

Bármilyen hal fárasztásának a vége a legcifrább, és ez most is így volt. Biancardi 2-3-szor próbálkozott azzal, hogy védőkesztyűs kézzel a harcsa szájába nyúlva, annak alsó állkapcsát megragadva húzza be a csónakba, de a halban még túl sok erő volt, a horgász ezért úgy döntött, hogy a part menti sekély vízbe navigál, és a vízbe mászva próbálja a partra vonszolni a zsákmányát. Ez sikerült is neki. A halat ezután pányvára kötve visszatette a Póba, hogy a visszaengedése előtt magához térhessen. Eközben vette észre, hogy nagy izgalmában elfelejtette kikötni a drága felszerelésekkel teli horgászcsónakját, amit éppen elragadt a víz, így kénytelen volt magát az erős sodrásba vetve utánaúszni, de a végén mind a hala, mind a csónakja megmaradt.



A teszthorgász ezután riasztotta a társait, így végül 10 tanú jelenlétében mérték le a 285 centis hosszát. A horgász féltette a harcsa életét, ezért a fotózást és mérést követően az állatot visszaengedte a folyóba. Amivel egyébként természetkárosító törvénysértést követett el. Az itt nem őshonos harcsa ugyanis káros, inváziós fajnak számít Olaszországban, és nagyjából olyan szabályok vonatkoznak rá, mint nálunk a törpeharcsára vagy a busára: nemcsak hogy korlátozás nélkül fogható, de ha kifogtad, tilos visszaengedni.

Bár a mázsálás elmaradása miatt a harcsája abszolút kategóriában nem lehet rekorder, a testhosszát tekintve, ha az IGFA tényleg hitelesíti majd, ez lehet a hossz-világrekorder, ebben a kategóriában ugyanis jelenleg egy 281 centis példány a világcsúcstartó.