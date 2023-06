80 százalék az esélye annak, hogy az oroszok robbantották fel a Nova Kahovka-i gátat

Nagy valószínűséggel Oroszország áll a dél-ukrajnai Nova Kahovka-i gát felrobbantása mögött egy független szakértőkből álló csoport szerint. A vizsgálat előzetes, pénteken közzétett eredményei szerint a gátat előre elhelyezett robbanószerkezetek segítségével semmisíthették meg.

A többi között az ukrajnai atrocitásokat vizsgáló Global Rights Compliance nevű nemzetközi emberi jogi iroda munkatársaiból álló csoport ellátogatott Herszon megyébe is, ahol a gátrobbantás történt.

Yousuf Syed Khan, az iroda egyik munkatársa elmondta, 80 százalékra becsülik annak az esélyét, hogy az orosz fél helyezett el robbanószerkezeteket a gát kritikus pontjainál. A sajtónak Khan azt is elmondta, hogy a vizsgálat során nemcsak szeizmikus érzékelőket használtak, hanem robbantási szakértőkkel is beszéltek, és nyílt forrásokból is gyűjtöttek információkat, valamint felhasználták korábbi, hasonló támadások elemzéseit, köztük kulcsfontosságú infrastruktúra ellen intézett támadások jellegzetességeit.

photo_camera A gát maradéka a Maxar műholdjáról nézve Fotó: -/AFP

Khan kiemelte, hogy a gát elpusztítása, a robbantás nyomán kialakult árvizek eredményezte helyzet jogi szempontból bűncselekménynek minősülő kiéheztetésként is értékelhető. Aláhúzta: a robbantást olyan célpont ellen követték el, amely kulcsfontosságú a területen élő civilek életében.

Az igazságügyi szakértői csoportot vezető Catriona Murdoch brit ügyvéd felhívta a figyelmet, hogy egy gát ellen intézett szándékos támadás akár háborús bűncselekménynek is minősülhet a nemzetközi jog értelmében, hacsak nem katonai célpontról van szó.

A Herszon megyében lévő, orosz megszállás alatt álló Nova Kahovka-i vízerőmű gátját több mint egy hete robbantották fel, az akcióval az orosz és az ukrán fél egymást vádolja, Kijev az atrocitást háborús bűncselekménynek minősítette. (MTI)