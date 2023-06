A Fidesz megmentette a magyar vidéket - tőről metszett propaganda a köztévében

Elég sokat járok vidékre, ráadásul én is vidéki vagyok, bár nálunk, Szegeden a vidék a megyei falvakat, kisvárosokat jelentette. Miután megnéztem a péntekenként az M1-en jelentkező Magyarország ma című műsorból egymás után kilencet, magam is elbizonytalanodtam. Tényleg ismerem a vidéket? Nem volt benne szó kisposták bezárásáról, a kisfalvakból a munkába járást lehetetlenné tevő busz- és vasúti menetrendekről, a fővárosba, nagyobb városokba vagy külföldre vándorló emberekről, alacsony fizetésekről, bűnözésről, akkumulátorgyárakról és más, vitatott beruházásokról, a települések értékes földterületeinek lenyúlásáról, beváltatlan ígéretekről.

A műsorok nem ezekről a problémákról szóltak, de még csak érintőlegesen sem, hanem a kormányzattól kapott pénzekből megvalósuló fejlesztésekről. Az óvoda bővül, az iskola bővül, a településekre hazaköltöznek az évekkel korábban emigrált magyarok, a kormány millióinak köszönhetőn játszótér, közösségi ház, orvosi rendelő, kisbolt épül vagy csinosodik, a polgármester pedig átadja Orbán Viktor köszöntő levelét és egy csokor virágot a kilencven éves Erzsike néninek. Rákosi idején voltak ilyenek a filmhíradók, Kádár alatt már nem, ott már a hatvanas évektől kezdve megjelent a kikacsintás, a sorok között írás vagy az építő jellegű kritika.

A Magyarország ma boszorkánykonyhája

Az 5 perces riportok - egy adásba négy ilyen kerül be - sablonját alighanem a Miniszterelnöki Kabinetirodában tervezték meg, a know-how-t tálcán lehetne átadni bármelyik autoriter fél- vagy teljes diktatúrának:

a felkonferáló szöveg úgy legyen megírva, hogy az egyszerű megfogalmazást az általános iskolák felső tagozatán már szóvá tennék,

a lehető legtöbbször szerepeljen a fejlődés szó különféle szóalakokban,

a fideszes (vagy KDNP-s) országgyűlési képviselő mondja el, hogyan tudják biztosítani a fejlesztéshez szükséges forrásokat,

a polgármester mindezt megerősítve sorolja fel a fejlesztéseket,

intézményvezetők, helyi vállalkozók, járókelők erősítsék meg a politikusok nyilatkozatait,

ha valamelyik megszólaló elmulasztotta volna, akkor a narrátor mondja el a településre érkezett kormányzati támogatások pontos összegét és az abból megvalósuló beruházásokat.

mindez településenként másodpercre pontosan 5 perc legyen.

A választási eredményeknek hála, csak arra kell vigyázni, nehogy az országgyűlési választás 88 vidéki egyéni körzetéből pont abba a kettőbe tévedjenek, ahol Mellár Tamás (Baranya 1-es) és Szabó Sándor (Csongrád-Csanád 1-es) révén 2022-ben ellenzéki győzelem született. Valljuk be, ez nem egy lehetetlen küldetés. De ez még nem minden. Az elmúlt két hónap adásainak tanúsága szerint a fideszes választókerületben is csak olyan települést mutathatnak be, ahol fideszes vagy független a polgármester, ez utóbbi esetben viszont fontos kitétel: a választáson fideszes jelöltet nem győzhetett le.

Íme a lista a politikus megszólalókkal, a felkonferálásokkal, a legjobb propagandamondatokkal és egy kis statisztikával. Magyarország ma:

Április 14. - Támogató és családbarát fejlesztések

„Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a Vas vármegyei Csepreg teljesen megújult. A fejlődésnek az itt élő családok mellett a településre látogatók is örülnek. Növekvő lakosságszám, dinamikus fejlődés, a közösséget és a családokat támogató fejlesztések jellemzik a Fejér vármegyei Nagyvenyimet. Folyamatosan fejlődik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kállósemjén. A családbarát fejlesztések mellett a turizmusra helyezik a hangsúlyt. Villányban a fejlesztések a családok kényelmét és biztonság szolgálják.” (Az április 14-i adás felvezetője)

Csepreg

Ágh Péter, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Horváth Zoltán, polgármester, független, fideszes nem indult, másik függetlent vert.

Nagyvenyim

Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Vargáné Kaiser Katalin, polgármester, Fidesz.

Kállósemjén

Simon Miklós, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Belicza László, polgármester, Fidesz.

Villány

Hargitai János, országgyűlési képviselő, KDNP,

Mayer István, polgármester, független, rajta kívül más nem indult a választáson.

Április 21. - Javító fejlesztések, folyamatos fejlődés

photo_camera Szerencsére a Felcsúthoz közeli Bicskén is méltó környezetben lehet focizni - Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő

„Történelmi jelentőséggel is bír a Békés vármegyei Szabadkígyós. A szép, rendezett településen életminőséget javító fejlesztések történtek. A Fejér vármegyei Bicske folyamatos fejlődésének köszönhetően nemcsak az életkörülmények jók, hanem kulturális szempontból is vonzó a település. A Baranya vármegyei Erzsébeten jó élni. A fejlett infrastruktúra kedvez a családoknak, valamint a helyi vállalkozásoknak is. A Nógrád vármegyei Patak a megújult intézményeknek köszönhetően egyre vonzóbb a családok számára.” (Az április 21-i adás felvezetője)

Szabadkígyós

Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Balogh József, polgármester, Fidesz.

Bicske

Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Bálint Istvánné, polgármester, Fidesz.

Erzsébet

Hargitai János, országgyűlési képviselő, KDNP,

Horváth János, polgármester, független, egyedüli induló volt.



Patak

Balla Mihály, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Fekete Tibor, polgármester, Fidesz.

Április 28. - Segítő fejlesztések, fejlett infrastruktúra

photo_camera Dömsödön talán még a kerítés is kolbászból van

„Modern, több funkciós humán szolgáltató központ épült a Hajdú-Bihar vármegyei Bocskaikerten. A Pest vármegyei Dömsödön az ott élők mindennapjait segítő fejlesztések mellett nagy hangsúlyt fektetnek a turizmusra. A Baranya vármegyei Szemelyen minden adott, amire egy családnak szüksége lehet, így egyre több fiatal választja otthonául. Fejlett infrastruktúra segíti a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaszentimrén élők életét.” (Az április 28-i adás felvezetője)

Bocskaikert

Tasó László, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Szőllős Sándor, polgármester, Fidesz.

Dömsöd

Pánczél Károly, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Bence István, polgármester, független, egyedüli induló volt.

Szemely

Hoppál Péter, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Kumli József, polgármester, független, egyedüli induló volt.

Tiszaszentimre

F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Koczúrné Tóth Ibolya, polgármester, független, más nem indult.

Május 5. - Folyamatosan fejlődő fejlesztések

„Zala vármegye székhelye Zalaegerszeg, ahol egyaránt büszkék a nagyváros híres szülötteire és a fejlett infrastruktúrára. Gazdag történelem, megvalósuló fejlesztések és ígéretes jövő jellemzi a Pilis ékszerdobozát, Pilisszentkeresztet. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóvámos nagyon jó választás a családok számára, ugyanis a fejlesztéseknek köszönhetően minden adott a nyugodt, komfortos élethez. Természetközeli nevelés és korszerű intézmények jellemzik a folyamatosan fejlődő Hortobágyot.” (A május 5-i adás felvezetője)



Zalaegerszeg

Vigh László, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Balaicz Zoltán, polgármester, Fidesz.

Pilisszentkereszt

Vitályos Eszter, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Peller Márton, polgármester, független, egyedül indult a választáson.

Sajóvámos

Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Váradi Lajos, polgármester, független, más nem indult.

Hortobágy

Bodó Sándor, országgyűlési képviselő,

Jakab Ádám, polgármester, független, más nem indult.

Május 12. - A fejlesztéseknek köszönhetően fejlődik

photo_camera Nagy Csaba, a Magyarország Ma egyik sztárja - két hónap, három szereplés

„Töretlenül gyarapodik a Veszprém vármegyei Somlóvásárhely. A család- és gyermekbarát településen minden adott a kényelmes, nyugodt élethez. Kiváló infrastruktúrával, lenyűgöző épített és természeti környezettek büszkélkedhet a Pest vármegyei Gomba. Egyre több fiatal család költözik a községbe. A támogatásoknak köszönhetően lendületesen fejlődött a Pest vármegyei Lukácsháza. Ennek köszönhetően egyre vonzóbb a családok számára. Baranya vármegye ékszerdoboza Abaliget, ahol nemcsak a családok igényeit kiszolgáló, hanem turisztikai célú fejlesztések is szép számmal történtek.” (A május 12-i adás felvezetője)



Somlóvásárhely

Kovács Zoltán, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Marton Zsolt, polgármester, független, két másik független jelöltet győzött le.

Gomba

Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Lehota Vilmos polgármester.

Lukácsháza

Ágh Péter, országgyűlési képviselő, Fidesz országgyűlési képviselő, Fidesz,



Virág János, polgármester, független, ellenfele nem volt.

Abaliget

Nagy Csaba, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Ivády Gábor, polgármester, független, egyedüli induló volt.

Május 19. - Minden a fejlesztésekről szól

photo_camera Köszönjük meg a kormánynak a jutai játszóteret

„A Somogy vármegyei Juta fejlesztéseinek középpontjában a kisgyermekes családok állnak. A községben megújult utak, járdák és közösségi tér az ott élők és az odalátogatók kényelmét szolgálják. A Fejér vármegyei nagy múltú Polgárdi jövőbeli tervei között minden a helyi lakosság életét megkönnyítő fejlesztésekről szól. A Nógrád vármegyei Kállón dinamikusan fejlődik az infrastruktúra. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hunyadfalva szépen gyarapodik. A fejlesztések a helyi munkahelyteremtést szolgálják.” (A május 19-i adás felvezetője)

Juta

Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Major János, polgármester, Fidesz.

Polgárdi

Törő Gábor, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Nyikos László, polgármester, Fidesz.

Kálló

Balla Mihály, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Baboss Buda, polgármester, Fidesz.



Hunyadfalva

Kállai Mária, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Vékonyné Házi Eszter, polgármester, független, nem volt ellenfele.

Május 26. - Dinamikusan fejlődik a lendületesen fejlődő

photo_camera Navracsics Tibor halimbai bevetésen

„A Hajdú-Bihar vármegyei Tiszagyulaháza virágkorát éli, köszönhető ez az infrastrukturális fejlesztéseknek és a település egyedülálló virágos közfoglalkoztatási programjának. Dinamikusan fejlődik a Pest vármegyei Galgamácsa, ahol csodálatos természeti környezet és korszerű intézmények várják az ottélőket és odalátogatókat. A 27 települést magába foglaló térség központja Sásd. A folyamatos fejlesztések következtében egyre népszerűbb a fiatal családosok körében. Nem csak a múltjára, de a jelenére is büszke lehet a lendületesen fejlődő Veszprém vármegyei Halimba. (A május 26-i adás felvezetője)

Tiszagyulaháza

Tiba István, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Mikó Zoltán, polgármester, független, a választáson független képviselőt győzött le.

Galgamácsa

Vécsey László, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Ecker Tamás, polgármester.

Sásd

Nagy Csaba, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Jusztinger János, polgármester, független, függetleneket vert a választáson.

Halimba

Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő, KDNP,

Kovácsné Véber Eszter, polgármester, független, ellenfelei is függetlenek voltak.

Június 2. - A fejlődés eredményeként újra vonzó

photo_camera Gödre és a sikeres pályázatok

„A Baranya vármegyei Gödre egyedi mintaprogramot dolgozott ki a népességfogyás megállítása érdekében és a fiatal családok gyarapodásáért. A Fejér vármegyei Csákvár a fejlesztéseknek köszönhetően megfelel a 21. századi elvárásoknak. A kisvárosban minden rendelkezésre álla kényelmes, nyugodt élethez. Nógrádmarcal egyre népszerűbb a családosok körében, köszönhetően a több évtizedes lemaradást behozó családbarát fejlesztéseknek. A Hajdú-Bihar vármegyei Biharnagybajom célja, hogy a fejlesztések eredményeként újra vonzó legyen a település a fiatalok számára.” (A június 2-i adás felvezetője)

Gödre

Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Fidesz,

Gelencsér Gábor, polgármester, Fidesz.

Csákvár

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Fidesz,

Illés Szabolcs, polgármester, Fidesz.

Nógrádmarcal

Balla Mihály, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Vályi Nagy András, polgármester, Fidesz.

Biharnagybajom

Vitányi István, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Szitó Sándor, polgármester, független, független riválist győzött le.

Június 9. - Törekszik a fejlődés biztosítására

photo_camera A töretlenül fejlődő Dabas

„A Fejér vármegyei Seregélyes fókuszában a családok vannak. A gyermekbarát település folyamatosan törekszik a fejlődés biztosítására. A Pest vármegyei Dabason nem csak a családoknak, de a közösségeknek, a sportolni, mozogni vágyóknak is jó élni. Modern iskola, ipari fellendülés, élénk közösségi élet jellemzi a Baranya vármegyei Szederkényt. A településre egyre több család költözik. A Bács-Kiskun vármegyei Szabadszálláson megújuló utak és intézmények teszik egyre élhetőbbé a települést az ott élők számára.”

Seregélyes

Varga Gábor, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Horváth Sándor, polgármester, Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, más jelölt nem indult a választáson.

Dabas

Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Fidesz,

Kőszegi Zoltán polgármester, Fidesz.

Szederkény

Hargitai János, országgyűlési képviselő, KDNP,

Maml Balázs polgármester, független, egyedül indult.

Szabadszállás

Salacz László, országgyűlési képviselő, Fidesz,

Darabos József polgármester, független, az egyetlen zavarba ejtő kivétel, ugyanis fideszes jelöltet győzött le 2019-ben; nyilatkozott ugyan, de a nevét nem mondták be, nem írták ki.



Az elmúlt két hónap legjobban sikerült propagandamondatai

„Dömsödön járunk, Erzsike néninél, akit helyi szokás szerint a település polgármestere virággal és Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő szavaival köszönt kilencvenedik születésnapja alkalmából.”

„Olgi néni 30 éve él a településen. A több mint 100 éves kisboltban is sokszor vásárol. Most ez is megújult kormányzati támogatásból.”

„A helyi általános iskola tanulói a 66 millió forintos kormányzati támogatásból megújult új étkezdébe igyekeznek.”

„Korszerű óvodája és mini bölcsődéje a megváltozott igényekhez alkalmazkodva egy újabb résszel egészül ki köszönhetően a 330 millió forintos, közelmúltban elnyert kormányzati támogatásnak.”

„A kormány a szederkényi civilszervezeteket, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok is támogatja.”

„Gyermekek, jókedv, gondozott park és modern játékok. Már csak a kerítés hiányzik a vadonatúj játszótér körül, amit a Magyar Falu nyújtotta hétmillió forintból alakítottak ki Somlóvásárhelyen a legkisebbek számára.”

„A vidékfejlesztési, a Magyar Falu és egy belügyminisztériumi program tette lehetővé, hogy összesen 90 millió forintért utakat újítottak fel Somlóvásárhelyen.”

„Az óvoda udvarán megújult játszótér 5 millió forintos kormányzati támogatásból valósult meg.”

„Új tetőt az épület 15 millió forintos kormányzati támogatás segítségével kapott.”

„Gödrére az elmúlt 13 évben egymilliárd forint kormányzati támogatás érkezett.”

„Az alig 500 főt számláló település 2010 óta jelentős fejlődésen ment keresztül az egészségügy, a kultúra vagy épp a biztonság terén.”

„A régi népi kézműves mesterség a múlt század második felében szinte teljesen eltűnt, de a Belügyminisztérium támogatásával megvalósult közmunkaprogrammal ismét felélesztették.”

„Idén kormányzati segítséggel modernizálják a közkonyhát és több utat is felújítanak.”

„Az elmúlt időszakban több milliárd forint kormányzati támogatásra pályáztak sikeresen.”

És egy kis statisztika

A vizsgált időszakban a legtöbbet szereplő országgyűlési képviselők 3-3 településsel:

Balla Mihály (Balassagyarmat, Nógrád)

Hargitai János (Pécs, Baranya 2-es választókerület)

Nagy Csaba (Szigetvár, Baranya)

Két-két szerepléssel nem szégyenkezhet Ágh Péter (Sárvár, Vas), Gelencsér Attila (Kaposvár, Somogy), Pánczél Károly (Dabas, Pest) és Tessely Zoltán (Bicske, Fejér) sem.

Ami az ország területét illeti, elég nagy a szórás. A legtöbb szerepléssel Baranya büszkélkedhet (6). Itt összesen négy egyéni országgyűlési képviselő van, a három fideszes és KDNP-s mind szerepelt, Hargitai és Nagy 3-3 alkalommal is, az egyetlen ellenzéki, Mellár Tamás a pécsi 1-es választókerületből viszont nem.

Szintén felülreprezentált volt Fejér és Pest, 5-5 alkalommal kerültek adásba, nógrádi és hajdú-bihari település pedig 3-3-szor szerepelt.

És volt 5 megye - Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Tolna -, amik teljesen kimaradtak az elmúlt két hónap propagandaműsorából, de reméljük, ott sincs semmi baj, és fejlődésük töretlen.

(A borítókép és a címlapkép Botos Tamás munkája)