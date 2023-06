„A Fidesz tízezrével hordja be a migráns munkaerőt, köztük nemzetközileg körözött bűnözőket és iszlamista terroristákat”

„Az a politikus, aki ilyen diktatórikus, megfélemlítő, zsaroló kijelentést tesz, és egy aberrált, migránsbetelepítő, egyre inkább fasiszta és náci ideológiát valló párt képviselőjeként egy egész közösséget fenyeget meg – azt a közösséget, amelynek a szolgálatára felesküdött –, az nem maradhat a politikában” – erre a következtetésre jutott pénteki online sajtótájékoztatóján Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester.

Az egyesült ellenzék 2022-es miniszterelnök-jelöltje Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter – egykor szintén polgármester ugyanott – minapi kijelentéseire reagált, aki azt mondta, ha a hódmezővásárhelyiek újraválasztják Márki-Zayt, a kormánytól semmiféle támogatásra és együttműködésre nem számíthatnak. Lázár szerint Márki-Zay Péter árt a közösségnek, ha továbbra is a politikában marad, mivel „idegen érdekeket szolgál”. „Márki-Zay Péter pénzt kapott személyesen azért, hogy idegen, külső érdekeket szolgáljon, ilyen emberrel nem tudunk és nem fogunk együttműködni” – magyarázta egy rádióműsorban a miniszter.

Márki-Zay Péter fél órában mesélt arról, hogy nem ő az, aki idegen érdekeket szolgál, hanem a Fidesz és a kormány, Lázár János pedig Orbán Viktorral egyetemben hazaáruló. Többször is elhangzott, hogy a kormány és a kormánypárt „tízezrével hordja be a migráns munkaerőt, köztük nemzetközileg körözött bűnözőket és iszlamista terroristákat”, amin ráadásul százmilliókat keresnek. A polgármester arról is beszélt, hogy Orbán Viktor valójában Soros-ügynök, mert rengeteg pénzt kapott egykor az üzletembertől, de ugyanúgy a kínaiaktól vagy Azerbajdzsántól is. A tájékoztatón több témáról is beszélt többször Márki-Zay, így pl. arról, hogy miért nincs McDonalds Hódmezővásárhelyen, holott a sokkal kisebb Makón már van.

A hosszú bevezető után végül kiderült: Lázár János Magyarország érdekében nem maradhat a politikában, egyebek közt azért, hogy megkaphassuk az uniós pénzeket, hogy fejlődhessünk, hogy ne kelljen bezárni a posták után a kórházakat is, és hogy ne Magyarország legyen a legszegényebb, legkorruptabb ország Európában.

Ínyenceknek ajánljuk a teljes műsort: