A vezetőt megérkezésekor az orvosi kar felállással köszönti

Több orvost is meglepett egy levél, melyet a napokban küldtek szét a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban. Az igazgató levelében az értekezletek rendjéről, formájáról volt szó, kihirdették az értekezletek időpontját, kik vegyenek részt ezeken, milyen ülésrend szerint kell elfoglalni a helyeket – a levél például külön kitér arra, hogy az intézményvezetőnek vagy helyettesének az asztalfőn kell helyet foglalnia. A sokak számára legmeglepőbb rész viszont ezután jött:

“Az orvosok 7.50-ig megérkeznek, az intézetvezetőt megérkezéskor az orvosi kar felállással köszönti. Az intézetvezető a tanácskozó ajtaját bezárja, jelezve ezzel, hogy további belépés nincs, annak érdekében, hogy az elkésők az értekezletet ne zavarják.”

A kontextushoz annyit érdemes hozzátenni az egészségügyben megragadt, becsontosodott szokásokról, hogy akadnak még olyan intézmények, osztályok, ahol a mai napig jelen van a régi idők hangulatát idéző felállással köszöntés. Olyan helyek is vannak, ahol a főorvos az orvosokkal kölcsönösen tegezi egymást, másokkal viszont szigorúan magázó viszonyban van, a keresztnevén sem nagyon illik szólítani.

Az általános iskolai órák hangulatát idéző felállással köszöntés viszont azért is lepte meg a miskolci kórházban dolgozó orvosokat, mert korábban ez nem volt bevett az intézményben. Pláne, hogy egy olyan eseményről van szó, amely a napi rutin része. A reggeli értekezleteket minden nap megtartják a kórházban, és nagyjából félórásak: az ügyeletesek beszámolnak, hogy mi történt a műszakban, milyen betegséggel kerültek be emberek, illetve ha történt valami rendkívüli esemény, arról is szó esik. Tehát egy sima munkahelyi ügymenetről van szó.

photo_camera A kórházban szétküldött levél egy részlete

Beszéltünk a Magyar Orvosi Kamara Borsod megyei elnökével, Dr. Csilek Andrással, akinél többen is jelezték az érintettek közül, hogy kellemetlenül érinti őket a rendelkezés, vagy zavarja, frusztrálja őket. Egyesek szerint nyomásgyakorlásról van szó, hogy növeljék az intézményvezető tekintélyét.

“Nadrágszíjas testületeknél, bíróságon ez talán oké, és persze itt is van egy hierarchia, de nem ilyen jellegű, nem szoktunk felállni. A XXI. században egy magyarországi kórházban akarnak viselkedési kódexet állítani, szerintem ez furcsa” – mondta Csilek. Szerinte a levélnek az a része is kicsit életszerűtlen, ahol leírják, az értekezlet kezdete után bezárják az ajtót, hogy a késők ne zavarjanak.

“Egy kórházban előfordulhat, hogy valaki nem ér oda időben egy értekezletre, de az nem azért van, mert mondjuk kávézik, hanem mert például újraéleszt. De olyan helyzet is előállhat, hogy valakinek ki kell mennie, mert szükség van rá a munkában.” Csilek tapasztalatai szerint sok helyen nincsenek már ilyen szokások, nem kell felállni, máshol a covid alatt online értekezletekre álltak át. “Nem hiszem, hogy 2023-ban ezek lennének a magyar egészségügy legfontosabb problémái, hogy valakinek fel kell állnia egy reggeli értekezleten” - mondta.

Úgy tudjuk, a napokban tartották már értekezleteket az új szabályokkal. Az elsőn nagy számban jelentek meg orvosok, majd az igazgató az intézményvezető megérkeztekor azt mondta, “köszöntsétek felállással az intézményvezetőt”. Sokan felálltak, néhányan ülve maradtak.

A frissen bevezetett szabályokról megkerestük a kórházat. Azt szerettük volna tudni, mi az oka a változtatásnak, miért most vezették be ezeket, illetve milyen volt a fogadtatása a rendelkezésnek, ha voltak negatív visszajelzések, megfontolják-e a változtatást. A megyei kórház főigazgatója, Dr. Révész János válaszában azt írta, hogy a megyei kórházban mintegy hárommilliárd forint értékű beruházás zajlik, ennek eredményeképp több változás is várható az ellátási rendszerben és munkaszervezésben, és ez érinti az orvosi megbeszélések rendjét is.

“A fentiekből adódóan át kellett tekintenünk a GYEK intézményi szintjén a kommunikációs platformokat mind a betegellátás, mind a tudományos tevékenység, mind pedig a munkaszervezés területén. A változtatások kidolgozására a főorvosi kar bevonásával, egyetértésével, támogatásával került sor” - folytatta. A főigazgató szerint a bevezetett új platformok minden elemükben megfelelnek a XXI. századi követelményeknek.

“Az orvostársadalmon belül vannak szokásjogok, ilyen például, hogy orvosi értekezletek, vagy összdolgozói értekezletek alkalmával, az elsőszámú vezetőt a terembe történő belépéskor az orvosi kar felállással tiszteli meg, majd természetesen a napszaknak megfelelő köszönés elhangzását követően az értekezlet valamennyi résztvevője helyet foglal és megkezdődik az érdemi munka.

Válaszát azzal zárja, hogy saját orvosi praxisában ez valamennyi munkahelyén így működött.

A megyei kórházról legutóbb áprilisban írtunk, miután Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely fideszes polgármestere a többször bírálta a miskolci kórházat, ami január óta megyei központként felel a térség ellátásáért. A polgármester többek között azt nehezményezte, hogy orvosokat, beteghordókat visznek el a kórházból. Révész akkor azt mondta, a megyei intézmény nem elszívja a városból a dolgozókat, épp ellenkezőleg, kihelyezi oda munkatársait. Márciusban az orvosi kamara elnöksége szólította fel a kórház főigazgatóját, hogy hogy „törvényellenes utasításokat ne adjon beosztott orvosainak, őket törvényszegésre ne buzdítsa”. A főigazgató ugyanis azt kérte a főorvosoktól, hogy csak azokat a dolgozókat engedjék másodállásba a magánszektorba, akik közreműködnek az önként vállalt túlmunkában.