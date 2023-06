Ferenc pápa elhagyta a római kórházat

Kilenc nappal a sérvműtétje után péntek reggel elhagyta a római Gemelli kórházat Ferenc pápa, közölte a Vatikán. A beszámolók szerint 86 éves katolikus egyházfő kerekesszékben távozott, jó kedvűen köszöntötte az összegyűlt újságírókat és hívőket.

Pope Francis speaks with reporters as he leaves Gemelli Hospital pic.twitter.com/Ydb6enh4Rn