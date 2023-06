Letartóztattak egy győri középiskolást, aki Elf Bart árult az iskolatársainak

Saját iskolatársainak is árulta az ismeretlen eredetű és összetételű, így egészségre fokozottan ártalmas Elf Barokat az a győri középiskolás, akit a napokban fogtak el a rendőrök.

A pénzügyőrök felderítőmunkával jutottak el egy tizennyolcadik életévét nem sokkal az elfogása előtt betöltő középiskolás fiatalhoz, aki Győrben a saját iskolatársainak is huzamosabb ideje árulta a budapesti ismerősétől beszerzett Elf Barokat.

Az elkövetőt budapesti árubeszerző útjáról hazafelé tartóztatták fel, majd a helyszínen a nyomozókkal közösen átkutatták az autóját. A pénzügyőrök a középiskolás kocsijának gyári üregeibe rejtve különféle zárjegy nélküli jövedékiadó-köteles termékeket: Elf Barokat és cigarettát találtak.

A fiatal győri üzér elfogásával párhuzamosan a pénzügyi nyomozók az őt „áruval” ellátó budapesti „elosztó” lakásán is kutatást tartottak, ahol több mint 1 000 darab, ismeretlen eredetű, adózatlan Elf Bart és 2 600 szál cigarettát is találtak. A pénzügyőrök a jogsértő jövedéki termékeken túl, 11 millió forint és 2 500 euró – feltehetően bűnös tevékenységből származó – készpénzt is lefoglaltak.

Az említett zárjegy nélküli, adózatlan jövedéki termékek birtoklása is jogszabályba ütközik, az azzal való kereskedelem pedig bűncselekmény. A kérdéses, azonosítatlan származású és hatóanyagú Elf Barok fogyasztása az emberi egészségre fokozottan veszélyes, akár több száz „slukkos” kialakításuk miatt a hagyományos cigarettához képest jóval addiktívabbak, könnyebben kialakulhat a rászokás. Az Elf Barokról ebben a cikkben írtunk részletesebben.