„A hatalom most veri be az utolsó szöget az ország oktatásának koporsójába” – diákok, civilek, aktivisták és tanárok együtt tüntetnek a státusztörvény ellen a Kossuth téren

A cikkünk folyamatosan frissül.

A tanárok és a diákok hosszas tiltakozása ellenére a parlament végül pénteken vitázik a státusztörvényről, ezt a Kossuth téren az Egységes Diákfront és más szervezetek tüntetése kíséri 17 órától.

photo_camera Fotó: Ács Dániel/444

Mint korábban írtuk, Semjén Zsolt levélben kérte Kövér Lászlót, hogy hívjon össze péntekre rendkívüli ülést, többek között a pedagógusokat érintő javaslatról, mert „az indítványokkal összefüggő szavazásoknak az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné”.

„A Kordonkormány benyújtotta bosszútörvényét az országgyűlésben. Álegyeztetéseken játsszák a demokráciát, de semmi lényegi változtatás nem történt!” - írták az esemény szervezői a tüntetésről. Azt is írták, ha az Országgyűlés megszavazza a javaslatot, amely többek között a tanárok áthelyezését és megfigyelését is lehetővé tenné, akkor több mint 5 ezer pedagógus mondana fel.

Tóth Bence harmincéves biológia-kémia szakos tanár, valamint egy azon pedagógusok közül, akik felmondanak a státusztörvény miatt. A 444-nek azt mondta, amikor elolvasta a törvénytervezetet, akkor végleg eldöntötte, hogy bármennyire is szereti a szakmát, nem hajlandó a törvény hatálya alatt dolgozni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az Egységes Diákfront nyílt levélben hívta a tüntetésére az ellenzéki pártok parlamenti frakcióit is. A szervezők arra kérték a pártokat, hogy utasítsák el a bosszútörvényt és álljanak ki a magyar oktatásért. Emellett arra is kérték az ellenzéki frakciókat, hogy hosszú idő után először közösen álljanak ki egy ügyért.

Helyszíni tudósítónk szerint sokkal jobb a soundtrack, mint a politikusok tüntetésein: az ezres nagyságrendet már elérő gyülekező tömeg a Fight The Powerrel és a Carson Coma Feldobom a követ-jével melegít. A kivetítőn némán megy élőben a státusztörvény vitája, a tömeg a témához képest derűsen beszélget.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Tanár nélkül mind ilyenek lennénk” – áll egy kézműves transzparensen, amin a szöveg mellett fideszesek fotói láthatók. „HISZEK A TÜNDÉREKBEN! HISZEK! HISZEK!” – szerepel egy másikon. A tömeg 95 százalékát kitevő diákok, tanárok és egyéb civilek szerteszét álldogálnak, a pár maroknyi pártzászlós aktivista a színpad elé táborozott le. Tudósítónk szerint olyan történt, amihez képest a státusztörvény visszavonása se lenne meglepetés: zárt alakzatban bevonult vagy száz MSZP-s.

A szervezők vélhetően punk származású diákok lehetnek, mert most ráadták a hangot a mi hazánkos Duró Dóra felszólalására, aki a „szubszidiaritás” szóval utalt a cigányokra, jelenti Szily kolléga. Nem sokkal később lekeverték és már harmadjára megy a Feldobom a követ, ami már hivatalosan is az új Mi vagyunk a grund lett. Azonban ez a versenyen mégse dőlt el ennyire korán: a Mi vagyunk a grund szépített 3:2-re, ennek még izgalmas is lehet a vége!

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Dienes kollégának sikerült elkapnia az egyik EDF-es szervezőt, aki azt mondta, hogy sok beszéddel és zenés performansszal készültek a pénteki tüntetésre. Az EDF és társszervezetei felkérték az ellenzéki pártokat, hogy amint az asztalra kerül a státusztörvény, 72 órán át obstruálják azt, ebbe a Mi hazánkon kívül mindenki belement. A szervező azt mondta, hogy fel vannak készülve arra, hogy 72 órán át virrasszanak.

A hangulat 18 óra előtt pár perccel is kedves-csendes, senki sem kiabál, miközben a tömeg már párezresre duzzadt, üzente Szily kolléga. „Becslésre nem vállalkoznék, de MTK meccsen soha nem láttam ennyi embert, maximum a stadionavatón, amikor kifütyültük Orbán Viktor beszédét” – írta.

photo_camera Törley Katalin és Pilz Olivér. Fotó: Nemeth Daniel/444

„Azért vagyunk itt, mert sok társszervezetünkkel együtt úgy éreztük, hogy nem maradhatunk csendben, amikor ezt a botrányos törvényt megszavazzák” – kezdte a beszédeket a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból polgári engedetlenség miatt kirúgott Törley Katalin. „A csak a pénz és hatalom megtartására képes hatalom most veri be az utolsó szöget az ország oktatásának koporsójába”” – fogalmazott Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom másik alapítója, aki a státusztörvény miatt letétbe helyzete a felmondását. A pintérezés tudósítóink szerint egészen fellelkesítette a tömeget, a felszólalók a mostani állampárt gyakorlatát a „kommunisták 1985-ös társadalmi egyeztetésével” hasonlították össze. Törley kiemelte, hogy pont az utolsó tanítási napon, a ballagások napján tárgyalják a bosszútörvényt, méghozzá úgy, hogy a képviselőkön kívül mindenkit kitiltottak a parlamentből.

photo_camera Fotó: Ács Dániel/444

A beszédeket hallgató tömegben a diákok mindenre rácáfolva vigyorognak, a szülőkorúak simán csak szomorúak. Nem könnyű senkinek ugyanazt végighallgatni századjára. Pedig a színpadon tanárok álltak, akik ellentétben a legtöbb politikussal, tudnak beszélni. Szily kolléga szerint Törley Katalin különösen jó előadó volt, utána egy roma szülő-aktivista beszélt. „Nem színikritikusként vagyok jelen, de inkább nézném őt a kivetítőn, mint egy némán tátogó képviselőt” – mondta. Egészen 18:15-ig kellett várni az első hosszabb skandálásra, ami a „Nincs tanár, nincs jövő” volt. A következő skandálás: „Általános sztrájk!” Vajon ki kezdhette? Talán a PDSZ-esek.

Tapsolós közjáték következett: a tömeget szívhang-ritmusra tapsoltatták a színpadról, ami tudósítónk szerint kicsit olyan volt, mintha izlandi szurkolók lettek volna. Ezután két diáklány ment fel a színpadra, nagy átéléssel, felváltva Petőfi Sándor Dicsőséges nagyurak című versét olvasták fel, a tömeg ujjongott. „Az egyik előadó horrorcore stílusban visított, nem rossz ez az új vonal, sokkal többet kéne vonyítani a magyar közéletben” – fogalmazott Szily kolléga.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hidász Máté is köszöntötte az itt lévő tanárokat, diákokat, azokat, akik kijöttek, sőt, még a rendőröket is. Hidász volt az, akinek egyenesen a szemébe fújták a könnygázt a május 4-i tüntetésen, majd hajnalban kihallgatás nélkül engedték el a rendőrök „Nem randalírozni, nem dulakodni jöttünk, célunk, hogy a bosszútörvényt ne fogadhassák el, hogy a döntéshozók ne építhessék le még tovább az oktatást” – mondta, hozzátéve, hogy egy diákközpontú oktatási rendszerre vágynak, ahol a kritikus gondolkodás érték, és ami megtanít arra, „hogyan tudunk kiállni a saját érdekeinkért”.

Hidászék megkérték az embereket, hogy a rendőrök felé fordulva, szívre tett kézzel énekeljék el a Szózat első versszakát, majd lejátszották a Belga Rendőrmunka című számát.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A kormány leszar mindent, ami nem fordítható le szavazatokra, mondta a színpadról valaki. Ezután a magyar tüntetéstörténetben először Lars von Triert idézett egy szónok, miszerint a jó film kavics a cipőben.

Pankotai Lili slamje következett. „Csessze meg a kordonkormány, csessze meg, hogy káromkodok” – mondta, majd azt, hogy „neked is a lopás helyett csak a szopás maradt”.