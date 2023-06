Több tízmilliós bukóban van a NER-kedvenc budai luxusétterem

Jelentős veszteséget halmozott fel a Várkert Bazár tövében működő Felix Kitchen & Bar, írja a cég szerdán nyilvánossá vált pénzügyi beszámolója alapján az Mfor.hu. A lap szerint az étteremnek jókora árbevétele volt ugyan, de a kiadásai még nagyobb mértékben nőttek.

A jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja, Pintér Máté a cége révén 2021-ben vásárolta meg a helyet 306 millió forintért. A jegybanki alapítványok pénzéből létrehozott Vízház Gasztronómia Zrt.-hez és ezzel a Várkert Kaszinóban lévő Felix Kitchen & Barhoz hitel nélkül jutott hozzá Pintér.

A 2022-es évet 50 millió forintos veszteséggel zárta a bisztró, de mivel 2021-ben még 96 milliós nyereséggel büszkélkedhetett, az előző évi adatokkal összevetve az eredménye közel 150 millióval romlott. Az Mfor.hu megjegyzi, 2020-ban durvább volt a helyzet, a koronavírus-járvány első évében 753 milliós veszteséget kellett lenyelnie a cégnek.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A számok annak ellenére romlottak tavaly, hogy a forgalom szinte a duplájára, 941 millióról 1,7 milliárd forintra nőtt. A veszteség magyarázata lehet, hogy az anyag jellegű ráfordítások is duplázódtak, 532 millióról 1,1 milliárdra emelkedtek, emellett a különféle adók is sok pénzt vittek el. Kétszer annyiba kerültek a dolgozók is, 251 millió helyett 524 millióba, igaz, 39 főről 78 főre duzzadt a kollektíva.

A Felixet gyakran emlegetik a NER luxuséttermeként, minthogy rendszeresen megfordulnak itt a kormány tagjai és a hozzájuk közel állók. Néhány éve itt tartotta a lánybúcsúját Rogán-Gaál Cecília, Rogán Antal volt felesége, míg magát a propagandaminisztert tavaly májusban itt uzsonnáztatta meg Orbán Viktor.

Aki a nyomdokaikba vágyna, az étlappal itt, az itallappal itt, a borlappal itt ismerkedhet meg. Már amennyiben nem ismeri ától cettig az egészet régóta.