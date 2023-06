Fekete Giorgio: Ameddig tart a bor, addig megyek

Új albumot adott ki az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar együttese, a Carson Coma.

Politikailag szókimondóbb az előzőekhez képest – nem is maradt visszhang nélkül.

Fekete Giorgio frontember egy koncerten elmondta véleményét a kecskeméti photoshop-katasztrófáról. Három napra rá lemondták a banda koncertjét a brüsszeli Liszt Ferenc Intézetben.

Második teltházas koncertjüket adták csütörtökön a Budapest Parkban. Előtte pár nappal beszéltünk.

444: Ez egy boomer interjú lesz, úgyhogy kezdjük az alapoknál: miért Giorgio, nem Gyuri, és kinek szurkolsz a Serie A-ban?

Fekete Giorgio: A miért nem Gyuri c. kérdést utoljára az egyik sofőrünk esküvőjén tette fel a lagzizenekar billentyűse, aki rávágta, hogy de nekem te csak azért is Gyuri leszel, és aztán játszotta továbbá a felszarvazottak balladáját. Olaszországban születtem, anyukám olasz, nyolcéves korom óta élek Magyarországon. Torino szurkoló vagyok, juvésok bekaphatják. Na jó, nem. De akkor is Torino.

444: Ez nem indul jól. Fino alla fine.

FG: Nem, ha tényleg juvés vagy. De akkor tudnod kell, hogy Torinóban és a környékén inkább mindenki Torinónak szurkol. A BL-döntőben azért az Internek nyomtam, és csalódott voltam, mert megérdemelték volna. Ez van.

444: Miért jöttetek ide? Nem szemrehányásból kérdem.

FG: Nem azt szokták kérdezni, miért jöttünk, hanem hogy mikor megyünk már vissza. Viccet félredobva: apukám magyar, Torinó agglomerációjában éltünk egy klasszikus FIAT által felhúzott kis faluban, de a szüleim arra jutottak, jobb lenne városiasabb közegben felnőnünk. Nagyobb anyagi különbségek voltak még akkor, olcsóbb volt Magyarországra költözni, és itt venni egy lakást Budapesten. A kétnyelvűség előnyeinek megtapasztalása is szempont volt, mert kiskoromban nem nagyon beszéltem magyarul se én, se az öcsém.

444: Ez mikor volt?

FG: 1999-es vagyok és 2007-ben költöztünk ide.

444: Sima volt?

FG: Kurva szar. Legfőképpen, mert nem nagyon beszéltem magyarul, és egy nyaram volt nyelvileg szintre hozni magamat. Általános alsóban így beilleszkedni, az szinte esélytelen. A gyerekek kegyetlenek. Aztán gimire megoldódott.

444: És a második kerület lett a bázis?

FG: Neeem. Ez azután terjedt el, amikor meguntuk, hogy mindenki arról kérdez, mi lesz velünk a zenekar után. Aztán Barni (Héra Barnabás, dob/ének) lenyilatkozta poénból, hogy ő második kerületi polgármester szeretne majd lenni. Erre én, hogy lennék a strómanja. Ebből aztán ügy lett, mert a Mandiner lehozta úgy, mintha full komolyan gondoltam volna.

44: Kiráz a hideg, ha zenészekkel értelmeztetik a saját szövegeiket, de erre az egyre rákérdeztem volna. "Mandinerből a gyűlölet spriccel" - akkor ezek szerint ez az a Mandiner.

FG: Ettől engem is kiráz a hideg, de igazán profin úgy kell csinálni, mint az Ákos, hogy saját lányoddal elemezteted a saját szövegeidet. Ha lesz gyerekem, csak erre fogom tartani.

Szóval a 24.hu-nak poénból azt mondtam, hogy leszek a Barni strómanja, a Mandiner meg lehozta komolyan: Tudatosan politizál és stróman akar lenni a Carson Coma énekese. Tökéletes utolsó mondattal: „Arra a kérdésre, hogy látja magát a jövőben, Fekete Giorgio azt válaszolta, hogy a II. kerületi polgármester strómanja szeretne lenne, erre vágyik.”

Az első találkozásunk volt ezzel a fajta médiával. Röviden igen, az az a Mandiner.

444 :Az olaszságod mennyire fontos neked? Hogyan áll össze az identitásod?



FG: Sosem volt eldöntve. Időről időre más irányba húzok, kicsit mágnesszerűen, egyszer inkább itt, aztán ott, talán majd egyszer be fog állni. Amikor Olaszországban vagyok, mindig bevonz, de nincs egyik identitásom sem dominánsabb a másiknál.

444: Kinek szurkolsz mondjuk egy magyar-olaszon?

FG: Fu, a 2006 őszi meccs erős élmény, ami a világbajnoki győzelem után volt. Még Olaszországban éltünk, de épp itt voltunk nagyszüleimnél. 3-1-re nyertek akkor a Népstadionban a magyarok és teljesen ki voltam akadva. De belegondolva, összességében sokkal inkább érzem magam európaianak, mint külön olasznak, külön magyarnak. Lehet hogy szlovénnek kéne éreznem magam.

photo_camera Fotó: Kovács Bendegúz/444

444: Hogy jött a zene?

Pont a Torinó-Székesfehérvár közötti végtelen autóutakon. Rengeteg zenehallgatás CD-kről a hátsóülésen. De 15-16 éves koromig jobban foglalkoztatott a sport. Vívtam, és abban képzeltem el a jövőmet. Aztán néhányakkal elkezdtünk zenélni gimiben. Annyira tetszett, annyira felszabadító volt. Abbahagytam a sportot, és csak a zene, és maradt a zene. Szeretek zenélni és az embereket akikkel zenélhetek. Nem adnám fel semmi helyett.

444: És akkor marad ez, amíg maradhat?

Vonz az egésznek a menedzsment része is. Nincs se kiadónk, se menedzserünk. Magunk visszük ezeket a dolgokat, és ez felszabadító. El tudom kézpelni, hogy zenekari menedzsmenttel foglalkozom majd egyszer a távoli jövőben, akár itthon vagy külföldön. Ha nem stróman leszek. De inkább pengetek. Meg bőven van bennem drive. Nem gondolok a következő időkre. Nem fáraszt a gondolat, hogy jaj, holnap el kell menni Kaposvárra, vagy máshova.

444: Akkor ez már bőven megélhetés, nem fasza kis hobbi.

FG: Meló, amit imádunk.

444: Mennyire számít itthon egyedinek, hogy se menedzseretek, se kiadótok nincs? Rossz tapasztalatból ered?

Engem mindig is érdekelt a menedzsment oldala is a zenebiznisznek, élvezem, Barnival együtt csináljuk, de Bálint (Kun Bálint; billentyűsök/vokál/ének) is besegít. Nem egy rossz tapasztalat miatt van így feltétlenül, csak azt láttuk, hogy amit más félszívvel megcsinálna, azt mi is meg tudjuk, és legalább jó lesz. Én kevés olyan előadóról tudok, aki így működik, de biztos vannak. A Parazol is ilyen.

444: Az eredettörténetből azt lehet kiolvasni, hogy te hoztad össze az első találkozásokat a tagok közt, menedzselsz, frontember vagy, mennyire túlzás azt mondani, hogy a te drive-od viszi ezt a sztorit?

FG: Nagyon. A menedzsmentet közösen csináljuk és zenei értelemben is törekszünk rá, hogy hatos egységet alkossunk. Az új lemezen, amellett, hogy több számot én és a Barni énekelünk, van olyan is, amit a Bálint meg amit a Peti (Gaál Péter; ütős hangszerek/ének); nem gondolom, hogy ez egy fejnehéz dolog lenne.

444: Egyre kevesebb együttes képes évtizedes távlatokat befutni: „felgyorsult, rohanó világunkban” lerövidült a természetes életciklusa a Carsonhoz hasonló bandáknak. Lehet, vagy kell erre készülni a felfele ívelő ágon?

FG: Haldokló, eljelentéktelenedő együttes nyilván nem akarnánk lenni, ha évről évre 3000-el kevesebben jönnek el majd a koncertjeinkre, vagy elkezd nagyon megcsappanni a hallgatóközönség, és legfőképpen akkor, amikor nem sikerül már dalokat írni, és nem élvezzük az együttlétet, csak munkahely lesz, talán azt mondanánk, hogy kicsit tegyük le a gitárt, pihentessük a dolgot. Ez szerencsére odébb van. Most adtunk ki egy új lemezt, vannak ötleteink, mondanivalónk, toljuk.

444: Mennyire lehet ezt tudatosan tolni?

FG: Sok önreflexióra van szükség. Lásd kívülről magadat. Nem beleragadni a saját ámulatodba. Hú, most megcsináltad a második Budapest Parkos teltházat. Aztán ha szarabbul megy, elkezded okolni a világot, hogy mindenki egy fasz, csak én nem. Annak semmi értelme. Szerencsére nem ilyenek vagyunk.

De azt sem gondolom, hogy ez csak a felgyorsult világ tünete. Még a Kispál után is voltak olyan bandák, mint a Hiperkarma vagy a 30Y, amik meghaladták ezeket a rövid-közepes életciklusokat. Egyszerűen csak kevés együttes van olyan szinten szakmailag és emberileg, ami fenn tud maradni.

Négy-öt évesek vagyunk, az még nem olyan sok idő. Minden elért eredménynél királyabb dolog, hogy még van kedvünk ezt csinálni. Egymással lenni. Emberileg is erősebbnek érzem ezt a közösséget, mint valaha. És nem csak mindenki végiggürizi hétfőtől péntekig a 9 to 5-ot, hogy a hétvégén ne akadjanak ki a családtagjai, hogy elmegy koncertezni, hanem az egész tényleg egy élet.

photo_camera Fotó: Kovács Bendegúz/444

444: Lehet mondani, hogy tiétek az első generáció, ami már ebbe a rendszerbe nőtt bele. Mennyiben érzed azt, hogy ez meghatározta azt, akik vagytok, és amiről énekeltek?

FG: Nagyon budapesti buborékban vagyunk, de az nagy szívfájdalmam, hogy a legtöbb haverom elköltözik. Rettenetes dolog. Van, aki látni akarja a világot, többet akar tapasztalni. Értem. De még több olyan, aki nem kap lehetőséget abban, amiben jó. Mondjuk operatőr. És nem hívják vagy nem akar NER-es történelmi filmekben statisztaszerepet játszani. Képzeld el, hogy van egy szenvedélyed, hivatásod, kötődsz az országhoz, de nincs más választásod, mint elköltözni, hogy azt csinálhasd, amit szeretsz. Erről is szól a Feldobom a követ c. szám.

444: Két teltházas Budapest Park koncert és szeptember 1-jén jöhet papíron a harmadik. Mi a következő lépés? Külföld?

FG: Lassan, nem ma és nem holnap, de remélhetőleg el fogunk jutni arra a szintre, hogy azokkal a művészeti kompromisszumokkal, amiket hajlandóak vagyunk bevállalni, megérintünk egy üvegplafont.

Nem is Budapesten annyira, de Pest megyéből kilépve bárhol. Néhány város akad csak, ahol van értelmezhető klub vagy koncerthelyszín, többnyire kültéri, de a legtöbb helyen még az se. Vannak városok, ahol rengetegen hallgatnak minket, de nincs egy tér, ahol megfelelő körülmények között fel tudnánk lépni, ahol olyan minőségű koncertet tudnánk adni, ami elvárható. Ez egy elég csalfa, nehezen megugorható helyzet.

A másik fele az, hogy nem fogunk elmenni tehetségkutató-zsűrinek csak azért, hogy egy vidéki nagyvárosban ne 1000 ember legyen ránk kiváncsi hanem 5000. Hosszú lenne kielemezni, miért ilyen a nyilvánosság természete ebben az országban, de ilyen közegben is szeretnénk elkerülni azt, hogy berendezkedjünk a megélhetési karrierre. Ez van, ezzel kell együtt élnünk, ebben a térben kell mozognunk. A többit meglátjuk.

444: Óriási meglepetések nincsenek, mondtad azután, hogy a brüsszeli Liszt Ferenc Intézetben lemondták a koncerteteket a Feldobom a követ klippbemutatója után, előbb programütközésre aztán technikai malőrrel hivatkozva. Tényleg nincsenek?

FG: Ebben az a furcsa, hogy nem tudom kit zavart volna, ha elmegyünk. Nagyon sajnálom az embereket, akik eljöttek volna. Meg sajnálom magunkat, hogy nem jött össze. Persze nézhetném onnan is, hogy a hír után egy csomó olyan emberhez is eljutott a hírünk, akik korábban nem ismertek bennünket. De jobban örültünk volna a koncertnek. Faszom akar arról beszélni, hova miért nem hívtak el, ha helyette zenélhetnénk is.

photo_camera Fotó: Kovács Bendegúz / 444

444: Felléptek tanártüntetéseken, volt egy emlékezetes kecskeméti beszólásod, az új albumon pedig bőven van nyílt politikai véleményformálás is. Mikorra teszed az első carsoncómázós Deák Dániel-kampányt?

FG: Hát ezt neked jobban kell tudnod. Mi igazából pont olyanok vagyunk, mint a legtöbb ember: nem vágyunk arra, hogy politizáljunk. Ez nem cél, ha valami, inkább késztetés. Mert arra viszont vágyunk, hogy elmondjuk, miként látjuk a világot magunk körül, és rezonáljunk a környezetünkre. Az elmúlt években bőven voltak ilyen dalaink, mint a Pók meg a Peti és én, amik olyan témákat érintettek, mint az elfogadás vagy az LMBTQ-jogok. Hogy ezekről feltétlenül beszélnünk kell, vagy ennek jelentőségét érezzük, az nem feltétlenül a mi felelősségünk.

444: Jár ez bármilyen természetű kockázattal?

FG: Nagyobb zenekar vagyunk viszonylag: nem kell nagy kompromisszumokat kötnünk. Ha azon áll a megélhetésed, hívnak-e ingyen koncertekre vidéki helyszínekre vagy falunapokra, talán jobban meg kell gondolnod, mit mondasz. Mi arra építünk, hogy embereknek ez fontos, és értik, pénzt is áldoznak arra, hogy minőségi zenét kapjanak. Ha nem hívnak, akkor nem hívnak. Nem baj. Miért ne csinálnánk? Ezt a kérdést tesszük fel leggyakrabban magunknak. A lényeg, hogy önazonosak maradjunk. Ameddig tart a bor, addig megyek.

444: Van rizikója annak, ha túltolod?

FG: Persze hogy van. Nem jó, ha beállítanak „ellenzéki zenekartként”. Onnantól másodlagos mit csinálsz, milyen dalokat írsz, csak várják a megmondást. Aztán amikor történik valami, és nem mondod meg eléggé, felkérdeznek. Ezt nem akarom. Én tényleg csak dalokat akarok írni. Nem lehet ez egy program, nem lehet e mögé bújni. Mint az utóbbi években a Coldplay, ahogy a klímavédelmet nyomja. Az már számomra szomorú.

444: És hogyan rezonál a közönségetek erre?

FG: Még elég friss az album, de már látszik, hogy szereti a közönség, azt kell gondoljam szóval, hogy jól rezonál. És hát vannak benne világos dolgok, például a Feldobom a követ, ami egyértelműen utal arra, amikor Beton Hofit kicenzúrázták a Petőfi TV-ben. „Utcai harcos, orcán fintor, ki fogod sípolni, hogy...”

De őszintén szólva ez bizonyos fokig fontos csak. Nem vagy egyenes és őszinte a közönségeddel, ha a döntéseidet az ő érdekeikben hozod meg. Bízni kell bennük, ennél a lemeznél ezt tettük, és közben végig emlékeztettük kell magunkat arra: jó, ha sokan szeretik a zenénket, de az is ok, ha nem mindenki szereti.

Nem lehet az a drive, hogy mindenki szeresse. Legfontosabb, hogy mi szeressük. Azt a közönség is érezni fogja.