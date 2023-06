Nem stimmel a görög partiőrség beszámolója a bevándorlókat szállító hajó katasztrófájáról

Egyre több részlet derül ki a szerdán elsüllyedt, migránsokat szállító halászhajó katasztrófájával kapcsolatban. A nagy kérdés, hogy a görög partiőrség túl későn avatkozott-e be, és el lehetett-e volna kerülni a 79 ember életét követelő tragédiát. A görög partiőrség állítja, hogy a több száz bevándorlót szállító hajó rendben haladt Olaszország felé egészen addig, amíg el nem kezdett süllyedni, és addig nem szorult segítségre. A BBC a környékbeli hajók mozgását nyomkövető jelek alapján modellezve viszont úgy látja, nem stimmel teljesen ez a leírás. A nyomkövetők adatai alapján ugyanis úgy tűnik, hogy a hajó órákkal a süllyedés előtt megrekedt és egyáltalán nem haladt, vagy csak annyit, amennyit a hullámok vitték. A felborult hajón nem volt nyomkövető, így annak mozgását csak az alapján lehet nagyjából megtippelni, hogy más közeli hajók hogyan mozogtak körülötte. Különösen azok a hajók, amelyeket a partiőrség megkért, hogy menjenek a túlzsúfolt halászhajó közelébe felmérni annak helyzetét, élelemmel és vízzel kisegítve az utasait. Ilyen volta Lucky Sailor nevű hajó, amely kedden este 5 óra körül megközelítette a hajót. A partiőrség helikoptere úgy fél órával később jelent meg a hajó fölött, és a hatóság szerint azt tapasztalta, hogy a hajó rendben halad, az utasok pedig nem kérnek segítséget.

photo_camera A később elsüllyedt halászhajó. Fotó: -/AFP

Két és fél órával később egy másik Faithful Warrior nevű másik hajó is megközelítette a bevándorlók hajóját, és videót is készített arról, ahogy vizet és élelmet adnak az utasoknak egy kötél segítségével. A felvételen nem tűnik úgy, mintha a hajó mozogna, a két segítő hajó mozgása és helyzete alapján pedig nem tűnik úgy, mintha az eltelt időben a hajó jelentősen haladt volna Olaszország felé. Pár tengeri mérföldet talán úszott egy irányba, de a BBC cikke szerint ennyivel a tengeri áramlatok is arrébb vihették az amúgy álló hajót.