A svéd parlament új jelentése már az orosz támadást sem tartja kizárhatónak

A svéd közszolgálat ismertette a parlament védelmi bizottságának legújabb jelentését, ami szerintnem zárható ki egy Svédország elleni fegyveres támadás, és Oroszországnak ukrajnai háború ellenére lenne kapacitása Svédország elleni műveletekre is.

A jelentés szerint politikai és katonai téren is magas kockázatvállalási hajlandóságra utal, hogy Oroszország csökkentette a katonai erők bevetésének küszöbét. Megállapítják, hogy Oroszország továbbra is képes légi, tengeri, nagy hatótávolságú vagy nukleáris műveleteket végrehajtani Svédország ellen. De arra is képes, hogy speciális egységekkel operáljon.

photo_camera Hendéék Stockholmban Fotó: CAISA RASMUSSEN/TT News Agency via AFP

Egyben azt is hangsúlyozták, hogy az ország új védelmi doktrinája a NATO-tagságon alapulna. Az ukrajnai invázió hatására Svédország beadta a csatlakozási kérelmét a NATO-hoz, de azt Magyarország és Törökország egyelőre blokkolja. Pedig már Hende Csaba és az általa vezetett fideszes bizottság már március végén elégedett volt a Stockholmban látottakkal, hallottakkal. (SVT/Reuters)