Az év elején már egyre több adósnak jelentett gondot a törlesztés

2023 első negyedévében egyre több adósnak jelentett gondot a törlesztés, írja a Bank360 a hitelszerződéseket nyilvántartó és a bedőlt hitelekről listát vezető BISZ Zrt. jelentése alapján. A BISZ Krízis Mutatója az év elején 160 százalékosra ugrott az előző negyedévi 108-ról. A változás a oka, hogy az adósok az emelkedő kamatok, a magas infláció és a megélhetési költségek növekedése miatt a hitelek fizetését hátrébb sorolják.

Ugyanakkor a központi nyilvántartásba, a KHR-be frissen bekerülő nem teljesítő hitelszerződések aránya rendkívül alacsony szinten, 45 százalékon áll. A jelentés szerint ilyen jó negyedév nem fordult még elő az index első publikálása óta. A mutató a járvány idején bevezetett moratóriumok megszűnése után is javulni tudott.

A lakossági és vállalati teljesítési index is jelentősen javult, a cégeké még a magánszemélyeknél is jobban. Ebben komoly szerepe lehet az olyan mulasztást gátló intézkedéseknek is, mint jelzáloghitelek és kkv-hitelek kamatstopja, valamint az agrárvállalkozások új törlesztési moratóriuma.