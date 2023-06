Karácsony nem megy el az atlétikai vb megnyitójára, ha a kormány nem tartja be a megállapodásukat

Karácsony Gergely az ATV-nek azt mondta: nem megy el a budapesti atlétikai vb megnyitójára, ha a kormány nem tartja be a megállapodásukat. A rendezvény nyilvánosságát arra fogják felhasználni, hogy elmondják, a kormány nem tartotta be a szavát – mondta a főpolgármester. Karácsony azt mondta, ha a kormány szeretné, hogy ő és a IX. kerület polgármestere, Baranyi Krisztina ott legyen a megnyitón augusztusban, és az ünnepség az egész világ előtt is sikeres legyen, be kell tartaniuk a megállapodást, legalább a tárgyalási folyamatoknak el kell kezdődniük arról, hogy milyen projektek kapnak pénzt.

photo_camera Youhuu, a 2023-as a budapesti atlétikai vb kabalafigurája a Nemzeti Atlétikai Központban tartott sajtóeseményen száz nappal a verseny rajtja előtt, 2023. május 11-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

204 milliárdba került volna az atlétikai stadion, de 2020 óta folyamatosan nőttek a költségek, és tavaly októberben már 238 milliárdnál tartottak. A kormány és Budapest vezetése 2019 végén kötött alkut egymással arról, hogy a főváros támogatja az atlétikai vb megrendezését, cserébe a kormány 50 milliárddal kiegészíti az Egészséges Budapest programot, de csak 23 milliárdot fizetett ki, ami időarányosan is kevesebb az ígért összegnél – mondta Karácsony. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: ez részben azért volt, mert sok kerület a megkapott pénzeket nem tudta elkölteni a világjárvány idején.