Nem csinál békegalambot a náci sasból az uruguayi kormány

A 350 kilós birodalmi sas bronzszobrát még 2006 elején emelték ki a tengerből Uruguay partjainál. A náci tatdísz a Graf Spee nehézcirkálóval együtt süllyedt el 1939-ben Montevideónál, de máig nem tudják, mit kezdjenek vele. A kiemelés után először el akarták adni, de ezt az állam magakadályozta, nehogy a nácik dicsőítésére használják.

photo_camera A Graf Spee elsüllyesztése Fotó: STR/AFP

Egy rövid ideig kiállították Montevideóban, de ez ellen a német kormány kezdett tiltakozni. Jó 10 évig a haditengerészet raktárában porosodott, majd 2019-ben a bíróság elrendelte, hogy adják el a szobrot, az érte kapott összeg egy részét pedig adják oda a szobrot kiemelő búvároknak. Erre a felsőbb bíróság ezt a döntést felülbírálta, és az államnak adta a sas felügyeletét.

Luis Lacalle Pou elnök pénteken azzal állt elő, hogy „az erőszak és a háború szimbólumát” a „béke és az egység szimbólumává”, vagyis egy békegalambbá alakítanák át. Azonban az ötletből olyan kulturális és politikai ellenállás lett, hogy gyorsan visszavonulót fújt. Vasárnap az elnök már azt mondta, nem olvasztják be a sast, mert a túlnyomó többség nem támogatja a döntést. „Ha valaki békét akar teremteni, akkor először is az egységet kell megteremtenie. Nyilvánvaló, hogy ez nem jött létre” - mondta. (France24/New York Times)