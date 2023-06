Szétrohadt a több százezer euróból épített tanösvény és kilátó a Hajdúságban

Egy néhány éve átadott tanösvényt és kilátót keresek a Hajdúságban, a román határ mellett.

A Daru-láp vidéke ez, élő vízfolyás volt itt valamikor, majd tó lett belőle, végül a feltöltődés és a dús növényzet hatására láp. A több ezer éves folyamat jelenleg a mocsarasodásnál tart. A természetvédelem célja, hogy fenntartsa a lápi jellegét, és be is mutassa mindezt a nagyközönségnek.

Az útvonaltervező Kokadnak visz, majd egy földút felé irányít, de egy idő után autóval járhatatlan lesz. Visszafordulok, másik földúttal próbálkozik, de megint lehetetlenség tovább menni. A tanösvényt tábla sehol sem jelzi.

Megnézem a telefonomon, mit ír a Hortobágyi Nemzeti Park honlapja a megközelíthetőségről: „Létavértesről az újlétai úton a Kossuth-szőlőskert után keletnek fordulva rövid műúton a Juhtelepig, majd homokos földúton az útbaigazító táblákat követve a Daru-lápig.”

Oké, visszamegyek a szomszédos Létavértesre – tudják, ez az a kisváros, ahol fészkeket pusztítottak el, mert a gólyák összeszarták az önkormányzat autóit és mindössze harminc kilométerre van a lombok nélküli lombkoronasétány is – , de a térképen juhtelep vagy Kossuth-szőlőskert nincs jelezve. A helyi dohánybolt eladója nemrég volt arra kirándulni, mondjuk tanösvényt és kilátót nem látott. Egy helyi traktoros srác is hallgatja a beszélgetésünket, nem járt arra, de a lány elmondta neki, merre menjünk. Együtt vágtunk neki az útnak, a juhtelep meglett, és itt már tábla is mutatta az irányt.

photo_camera Fotó: Tóth-Szenesi Attila

A földút néhol necces volt, de a nagyobb gépekhez szokott traktoros biztatott, hogy menjünk, nem fog leérni az alja, amúgy is sietett, meg hát a kocsi se az övé volt, ugye. Az erdő mellett leparkolunk, végül egy tisztásra érünk, ahol frissen kaszálták a füvet, középen pedig két esőbeálló van. Valamikor ez volt a parkoló.

Innen aztán fogalmunk sincs, hogy kell továbbmenni a híd és a kilátó, vagyis a tanösvény felé, tábla nem jelezte. Szerencsére megjelennek terepjárójukkal a természetvédelmi őrök, feltűnést keltettünk ugyanis azzal, hogy egy napfényes vasárnap délelőtt egy hivatalos kirándulóhelyet jöttünk felkeresni. Ők mutatják meg azt a susnyást, amerre a tanösvény pallóútja van:

Miután az ember átverekszi itt magát, megérkezik a tanösvényhez, ahol egy keresztbe tett gerenda és rajta egy felirat fogadja: „A pallóút balesetveszélyes! Belépni TILOS! Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság”.

Oké, ha nincs tanösvény, akkor biztos van kilátó. Nos, az egykori alap és egy gazkupac emlékeztet a fényévnyinek tűnő, dicső 2010-es évekre.

2014-ben hirdetés jelent meg több újságban. A 2007-13-as Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködés keretében 997 911 euró érkezett az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A cél az Ér völgye és környezete természeti értékeinek bemutatása és megőrzése volt, ennek keretében – írták – „a pályázatból a Daru-lápon fa szerkezetű magaslest alakítunk ki, a hozzá vezető 864 m hosszú tanösvénnyel együtt. A látogatók kényelmének érdekében fedett esőbeállót és ahhoz tartozó padokat helyezünk el. A célunk, hogy egy olyan környezetbe illő oktatási-szemléletformálási bemutató területet hozzunk létre, amely információs és bemutató táblák segítségével segít felfedezni a természeti értékeket a Daru-lápon.”

Az átadás után még így nézett ki a tanösvény:

photo_camera A frissen átadott sétány 2014 körül Forrás: marshland.ro

photo_camera A madárles talapzata 2014 körül Forrás: marshland.ro

photo_camera A sétány 2017-ben Fotó: olvasói fotó

A határ túloldalán minden oké

Elsőként a közel 10 éves projekt vezető partnerének, a partiumi Bihardiószegnek a polgármesterét, Mados Attilát hívtam. Létavértestől alig 20 perc az út, ha nem kell várni a határon. „Azt nem tudom, hogy Magyarországon mi a helyzet” – mondta. A közel egymillió euróból ők 679 ezret kaptak, ebből újították fel a már-már az összeomlás szélén álló, a 18. században épült Zichy-kastélyt, valamint berendezték egy környezetvédelmi kiállítást.

Kokadon nem tudnak semmit, de sajnálják

A projekt egyik partnere a határ innenső oldalán fekvő Kokad volt. „A legnagyobb bánatunkra történt a tanösvény lezárása, semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kaptunk” – mondta Ozsváth István polgármester. – Nem kívánok senkit vádolni, de nagyon kellemetlen az, ami történt.” A tanösvény kivitelezője nem az önkormányzat, hanem a Hortobágyi Nemzeti Park volt, fenntartani is nekik kellene, Kokadnak egy odavezető útalapot kellett lefektetnie 1600 méter hosszan, 4 méter szélességben, erre 110 ezer eurót kaptak a pályázatból. Az út megvan - mondjuk az útvonaltervező nem találta -, de a tanösvény már nincs.

Nem tudom, hogy Kokad volt-e már a köztévé propagandisztikus magazinjában, ahol hétről-hétre a vidék gigantikus fejlődéséről számolnak be, a valóság itt kicsit más. A polgármester sikerént értékeli, hogy a lakosság a rendszerváltás óta nem csökkent, 680-720 fő között mozgott, viszont forráshiányosak, minden a túlélésről szól. „2020 óta nincs iskola, és ez veszélybe sodorta a még működő óvodát – mondja a polgármester. – A legrosszabb az, hogy a kokadi gyerekeket nem egy helyre, hanem több településre viszik iskolába reggelente.” Nagy bajnak tartja, hogy a „humán erőforrás”, azaz a kiművelt emberfők nem maradnak a faluban, így nekik nem marad más, mint büszkének lenni a Kokadról elszármazott tudósra, aki a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozik vagy az informatikusra, aki a Svájci Nemzeti Bank alkalmazottja.

Válaszra várva

De miért ment tönkre a tanösvény és a kilátó? Mielőtt a Hortobágyi Nemzeti Parkot kerestük volna, több helyről is azt hallottuk, hogy a pallóút és a kilátó fenyőből épült, amit nem kezeltek megfelelően, ezért pár év alatt elrohadt.

Telefonon érdeklődtünk, de azt a választ kaptuk, hogy írásban tegyük fel kérdéseinket. Feltettük, egy nap után rákérdeztünk, hogy mikor várható válasz, de erre sem válaszoltak.