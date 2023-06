Újabb büntetés várhat Navalnijra

A 47 éves orosz ellenzéki aktivista 2021 januárja óta ült börtönben, de az orosz hatóságok újabb vádakat fogalmaztak meg ellene, hétfőn újra bíróság elé kellett állnia. Most szélsőségesek szervezésével, finanszírozásával, kiskorúak veszélyeztetésével és a nácizmus rehabilitálásával vádolják. Ezért akár további 30 év börtönt is kaphat a meglévő 11 és fél éves büntetése mellé. Navalnijjal együtt bíróság elé állítják a Navalnij Live YouTube-csatorna korábbi technikai igazgatóját, Daniel Kholodnijt is.

Egy másik ügyben pedig terrorizmussal vádolják, az orosz titkosszolgálat, az FSZB ugyanis azt állítja, hogy Navalnij hozta létre azt az alapot, amihez az orosz katonai bloggert felrobbantó aktivisták kapcsolódnak. Navalnij abszurdnak tartja, hogy terrorcselekményt követett volna el a börtönből. Ezért akár életfogytiglanit is kaphat.