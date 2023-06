Kovács Zoltán eddig tűrt, de most már nem bírta tovább

Kovács Zoltán idegbe jött. Az államtitkár eddig bírta, de most már kénytelen volt helyre tenni a magyar emberek érdekei ellen háborút indító magyarországi baloldalt:

„A háborúpárti baloldal ahelyett, hogy guruló dollárokért cserébe a magyar emberek érdekeivel szemben tevékenykedik, végre egyszer tartsa szem előtt a magyar emberek érdekeit is! Mikor fogja a háborúpárti baloldal befejezni azt a brüsszeli áskálódást, ami miatt a pedagógusok nem jutnak hozzá a megérdemelt béremelésükhöz? A dollárbaloldal mikor fogja befejezni felelőtlen és meggondolatlan háborús uszítását, mellyel veszélybe sodorja Magyarországot és a magyar embereket? Ezek az igazán fontos és húsbavágó kérdések, nem az álomvilágban élő és árnyakat kormányzó dollárbaloldal képzelgései.”



A kötélidegzetű Kovács sok mindent kénytelen volt már megélni és tűrni, de teljesen érthető, hogy miért szakadt el nála most a cérna.

Írásbeli kérdést küldött ugyanis Vadai Ágnes. A DK-s képviselő odáig merészkedett, hogy megkérdezte:

„Meddig fog még működni az Egy a Természettel Nkft.?”

Ez a méltán népszerű 2021-es vadászati világkiállítást szervező projektcég, ami mind a mai napig kiváló egészségnek örvend. A K-Monitor írta meg, hogy az Egy a Természettel Nkft.-nél tavaly 26-an dolgoztak - csak fele annyian, mint a kiállítás évében -, és több mint 450 millió forint ment személyi költségekre 2022-ben. De még idén - két évvel a vadászati világkiállítás után - is 18 munkatársa van a cégnek.

A 2022-es beszámoló alapján bő 900 millió forintja van az Egy a Természettel Nkft.-nek bankbetétben, és sok százmillió forintnyi késztermék, áru maradt rajtuk. A beszámoló szerint ezekre „piaci igény nem mutatkozott”.



photo_camera Nagy, Semjén és Kovács Fotó: botost/444.hu

Szomorú, de a K-Monitor posztja szerint „raktárban maradtak a Kovács Zoltán-féle Nimród vadászújság régi példányai is, aminek kiadására csak tavaly összesen 456 milliót költöttek”.

Az ezt firtató provokációra volt kénytelen jelezni Kovács, hogy a gurulódollárbaloldal a magyar emberek érdekeivel szemben tevékenykedik, Brüsszelben megy az áskálódás és háborúba akarják sodorni az országot.

Kovács írt még mást is a „Meddig fog még működni az Egy a Természettel Nkft.?” kérdésre válaszul. Ezt sem fogja megköszönni az itt is bizonyítottan a magyar nemzetére törő baloldal:



„Az európai parlamenti képviselőtársaikhoz hasonlóan, Önök itt, a magyar Országgyűlésben is meg akarják fosztani a magyar embereket a nekik járó lehetőségektől.

Sajnos nem volt ez másként 2021-ben sem, amikor minden eszközzel megpróbálták ellehetetleníteni a koronavírus-járvány után éppen csak ébredező magyar turizmus számára gazdasági lehetőséget jelentő, nemzetközileg is elismert, és mindenekelőtt a több mint másfél millió magyar ember számára örök élményt jelentő „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás megrendezését.

És úgy tűnik, nincs ez másként most sem, amikor az idén 111. évfolyamát ünneplő, több mint 65 ezer magyar vadász számára készülő Nimród Vadászújságot készítő és kiadó, illetve a vadászattal kapcsolatos helyi témáknak fórumot is biztosító konferenciasorozatot szervező céget vegzálják.”



A válaszát Kovács azzal az üzenettel zárja:

„Álljanak végre a magyar emberek oldalára!”

A vadászati világkiállítás eseményeit egyébként annak a Balásy Gyulának a cégei szervezték, akinek időnként sajnos elromlik a Ferrarija.