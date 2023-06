Nyílt levelet írtak a kirúgott tanárok Maruzsának: Milyen erkölcsi alapon vezet egy államtitkárságot ön, aki hazugságra biztatja a beosztottjait?

A Kölcseyből kirúgott Palya Tamás, Törley Katalin és még kilenc, a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanár nyílt levelet írt Maruzsa Zoltánnak, számonkérve a köznevelési államtitkárt, hogy „milyen erkölcsi alapon ítélkezik” a polgári engedetlenségben résztvevő tanárok felett, miközben az általa irányított intézményekben „bevett gyakorlat a hazudozás”.

„A pedagógus szakszervezetnek címzett, 2022. augusztus 30-i keltezésű levelében Ön a következőt írja: »A polgári engedetlenség a hatályos jogban ismeretlen tiltakozási eszköz. Alkalmazása felveti azt a kérdést, milyen erkölcsi alapon állnak és tanítanak azok a pedagógusok, akik önmaguk sem tartják be a rájuk is vonatkozó jogszabályokat.« Az elmúlt héten pedig a következőket írta Antalffy Péter főosztályvezetőnek, a telex.hu megkeresésére adandó válasz megvitatásában: »Nagy nehézségben lennétek, ha mindig csak a színtiszta igazat kellene mondani«” – olvasható a levélben, amit a tanárok azzal folytatnak, hogy szerintük ennek a mondatnak a leírása több kérdést is felvet. Például hogy: