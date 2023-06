Szadista majomkínzók globális hálózatát leplezte le a BBC

Indonéziától az Egyesült Államokig terjedő nemzetközi majomkínzó hálózatot buktatott le a BBC. A lap több száz ügyfelet talált világszerte - köztük az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban -, akik indonéziaiaknak fizettek azért, hogy rögzítsék, ahogy kínoznak vagy megölnek közönséges makákóbébiket.

photo_camera Fotó: AGOES RUDIANTO/NurPhoto via AFP

A hálózat először a YouTube-on működött, majd a Telegram titkosított üzenetküldő alkalmazás privát csoportjaiba költözött. A BBC újságírói beépültek az egyik ilyen Telegram-csoportba, ahol a tagok szélsőséges kínzási ötleteket találtak ki, majd Indonéziában és más ázsiai országokban élő embereket bíztak meg azok végrehajtásával. A szadisták célja az volt, hogy személyre szabott filmeket készíttessenek, amikben makákóbébiket bántalmaznak, kínoznak és néha meg is ölnek.

A lap felkutatta az indonéziai kínzókat, az amerikai forgalmazókat és vásárlókat is. „A kínzókirály” fedőnéven ismert Mike McCartney - aki az USA-ban terjesztette a videókat - elmesélte azt a pillanatot, amikor csatlakozott az első Telegram-majomkínzó csoporthoz. „Feltettek kérdéseket: Akarod-e, hogy kalapácsot vessünk be? Akarod, hogy fogót is használjunk? Akarsz-e csavarhúzót?” – mondta McCartney, aki szerint a videó a leggroteszkebb dolog volt, amit valaha látott.

A BBC két másik fő gyanúsítottat is azonosított, akik ellen most az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) nyomoz: Stacey Storey-t, egy 40-es éveiben járó alabamai nagymamát - akit a közösségben „Szadistaként” ismertek - és egy „Mr Ape” néven ismert felhasználót. „Mr Ape” a BBC-nek adott interjúban bevallotta, hogy legalább négy majom haláláért és még több majom megkínzásáért volt felelős. Elmondása szerint rendkívül brutális videókat rendelt.

photo_camera Fotó: ALAIN COMPOST/Biosphoto via AFP

A három gyanúsított ellen még nem emeltek vádat, de akár hét év börtönbüntetésre is ítélhetik őket. Paul Wolpert különleges ügynök, aki a DHS nyomozását vezeti, elmondta, hogy a bűnüldöző szervek részéről minden érintettet mélyen megdöbbentett a bűncselekmények jellege. Bárki, aki részt vett a majomkínzó videók megvásárlásában vagy terjesztésében, számíthat arra, hogy valamikor kopogtatnak az ajtaján, mondta Wolpert. Jelenleg világszerte legalább 20 ember ellen folyik nyomozás.

Indonéziában a rendőrség két embert tartóztatott le az üggyel kapcsolatban. Asep Yadi Nurul Hikmah-t állatkínzással és védett állatfaj eladásával vádolták, három év börtönbüntetésre ítélték. M Ajis Rasjanát nyolc hónapra ítélték, ez az állatkínzásért kiszabható maximális büntetés.

A majomkínzó videók továbbra is könnyen hozzáférhetők a Telegramon és most már a Facebookon is, ahol a BBC nemrég több tucatnyi ilyen csoportot talált, némelyiknek több mint ezer tagja van. A Facebook közölte, hogy több ilyen csoportot törölt. A YouTube azt mondta, hogy az állatkínzásnak nincs helye a platformon, és a vállalat keményen dolgozik a jogsértő tartalmak gyors eltávolításán. „Csak ebben az évben több százezer videót távolítottunk el és több ezer csatornát szüntettünk meg, mert megsértették az erőszakos és grafikus tartalmakra vonatkozó irányelveinket” – áll a közleményben.