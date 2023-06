A Fidesz képviselője is elismerte, hogy a költségvetés több sebből vérzik, de most nem lehet jobbat csinálni

Szerdán tárgyalta a parlament Vállalkozásfejlesztési Bizottsága a 2024-es költségvetés tervezetét, amiről a jegyzőkönyv szerint Tasó László bizottsági alelnök azt mondta, 4 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycél, 66,7 százalékra csökkentenék az államadósságot, az inflációt pedig 6 százalékik nyomnák vissza.

Miután a független Varga Ferenc megjegyezte, hogy a költségvetés nem inflációkövető és más problémák is vannak vele, a Fidesz képviselője meglepő vallomást tett:

„Azon túl, hogy még rengeteg tennivaló van, és ez a költségvetés természetesen ezer sebből vérzik, de a lehető legjobb vagy a legkevésbé rossz költségvetés, mert jó költségvetést nem lehet csinálni ebben a helyzetben, ez a helyzet.”

Majd miután Tasó érezte, hogy erősen fogalmazott, a következő megszólalásában bővebben kifejtette: „Csak egy mondatom lenne, hogy ne egy mondat legyen kiragadva, tehát ezer sebből vérzik, mert nem lehet jobbat csinálni. Tehát, mielőtt még a sajtónak ezt a mondatot küldené tovább, most nem lehet jobb költségvetést csinálni. Ezer sebből vérzik minden költségvetés, mert nincs olyan költségvetés a világban, tehát nem lehet olyat összeállítani, ami egyébként mindenkinek és minden helyzetben megfelelne. Ez így értendő, nem másképpen, ez a költségvetés most a legkevésbé rossz magyarul, mert jót nem lehet csinálni, ilyen tekintetben ez a költségvetés most, amit a legjobban összerakhatott az előterjesztő, ez most így van előterjesztésben az Országgyűlés előtt. Köszönöm szépen.”