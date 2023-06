Hőségriadó

Másodfokú hőségriasztást és a magas UV-B sugárzás miatti figyelmeztetést adott ki az országos tisztifőorvos az ország egész területére, jelentette az MTI. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok közé eshet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétettek szerint a négy északkeleti megye kivételével az egész ország területén hőség miatt 1-es fokozatú figyelmeztetés van érvényben, vagyis az ország javában 25 fokot meghaladó nappali középhőmérséklet várható - ez az első fokú figyelmeztetés kritériuma. A meteorológiai szolgálat oldalán nincs nyoma kiadott riasztásnak, arról a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye számolt be.

Aszerint "a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők". Ajánlásuk szerint a kánikula idején, különösen 11-15 óra között, lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, kerülje a szervezetet terhelő fizikai munkát, ezen kívül javasolják a napi többszöri, langyos vizes zuhanyozást is. És persze a fokozott vízbevitelt is, amit folyadékbevitelnek szoktak mondani, de jó, ha mindenki észben tartja, hogy ezalatt a szakértők vízre gondolnak, nem cukrozott, szénsavas italokra, pláne nem dehidratáló hatású alkoholokra.