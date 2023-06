Lesz mit vizsgálnia a Vatikánnak a Rétvári Bencéhez köthető alapítványi hálózatban

Drabos Erik a ciszterciek legfontosabb háttérembere, a zirci apátság jogi képviselője. A magyar rendtartomány májusban gyakorlatilag vatikáni gyámság alá került, a Rómából elrendelt pénzügyi vizsgálat idejére a főapátot egy másik kontinensre helyezték, de egy másik szerzetest, a gazdasági vetetőt is felfüggesztették. Ezek után vetült némi reflektorfény Drabosra, aki egyaránt kötődik a katolikus szerzetesrendhez és a KDNP-hez, különösen Rétvári Bence belügyi államtitkárhoz.

photo_camera Bal szélen Drabos, Rétvári balján a zirci főapát: a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium új épületszárnyát adják fideszes és KDNP-s politikusok Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Válasz Online tényfeltáró cikkének első része után még közös családi nyaralásról is kapott képeket a lap, de arra is több tanújuk van, hogy Drabos bejáratos a miniszterhelyettes hivatali helyiségeibe. A cikk részletesen feltárja körülöttük futó, közpénzzel kikövezett utakat, de a lenti rövid kivonat is mutatja,

hogyan kapcsolódik össze kibogozhatatlanul a ciszterci rend, Drabos cégei, a KDNP, illetve Rétvári Bence választókörzete.

Familiare Társadalomszervező Központ: 1,8 milliárd állami pénz, ciszterci alapítású, Drabos az igazgató. Ún. belső egyházi jogi személy, vagyis olyan „cég”, amelynek a pénzügyi eredményei, könyvelése titkos a külvilág számára, ezért nem tudjuk, honnan, hová és mennyi pénz folyik át rajta.

Magyar Vezetőképző Alapítvány: 2,5 milliárd állami pénz, Drabos a kurátor, a ciszterci rend kap rá támogatást, aztán átkerül a projekt magánkézbe.

Kovács K. Zoltán Alapítvány: minimum 312 millió közpénz a kormánytól és a KDNP-től, Drabos az ügyvéd. Ők adják ki a vasarnap.hu nevű politikai-vallási portált.

Családháló Alapítvány: 563 millió közpénz, Drabos az alapító, egy volt KDNP-s politikus a kurátor.

Szabadságvédő Alapítvány: 91 millió, a Családhálóval közösen birtokolnak egy Bartók Béla úti ingatlant, az említett cégek nagy része ezen a címen székel, és Drabos ügyvédi irodája is itt van.

Dunakanyari Védegylet Alapítvány: 500 millió, a kurátor Rétvári Bence politikai munkatársa, az alapító a Szabadságvédő Alapítvány. Egyebek mellett Vácott és Szobon is ingyen szerzett meg az államtól egy-egy értékes városi épületet.



Millenniumi Pavilon Közhasznú Alapítvány: 2,77 milliárd állami forrás, alapítója a Dunakanyari Védegylet Alapítvány. Ez hivatott felújítani - központi költségvetési forrásból – a Családháló Alapítvány itteni pavilonját is.



Érdemes elolvasni a Válaszon a részleteket, amelyeknek lényege, saját megfogalmazásuk szerint, hogy

„eddig hét értékes ingatlant ajándékozott a kormány a Rétvári–Drabos-körnek – közvetlenül vagy a vételár biztosításával –, és ezekkel együtt mindösszesen legalább 8,7 milliárd forintnyi pénz/vagyonelem landolt a hálózatnál.”

Megkérdeztem Rétvári Bencétől, hogy mi a reakciója a leírtakra, pontosan milyen természetű a kapcsolata Drabos Erikkel, illetve hogy mik a gondolatai a ciszterci vezetés ellen indult vatikáni vizsgálatról. Ha véletlenül válaszol, azt közzétesszük.