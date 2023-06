Nem maradhat helyén Szekszárd fideszes polgármestere

photo_camera Ács Rezsõ (Fidesz-KDNP), Szekszárd volt polgármestere 2020 január 21-én Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Jogosnak találta az illetékes kormányhivatal a szekszárdi közgyűlés határozatát, ami alapján május 25-én menesztették posztjáról Ács Rezső szekszárdi polgármestert.

A politikust azt követően távolították el posztjáról, hogy a képviselő-testület összeférhetetlenséget állapított meg vele kapcsolatban. Ács 2017 óta polgármestersége mellett betöltötte az ERÖV Zrt. Stratégiai Tanács Elnöki tisztségét, amiért havi 300 ezer forint juttatásban is részesült. A testület érdeklődésére korábban ezt az ERÖV Zrt. hivatalosan is megerősítette.

A döntés után a polgármester jogi útra terelte az ügyet, ami fennakadást okozott a testület munkájában is, sokáig ugyanis nem volt egyértelmű, hogy a polgármester betölti-e addig is tisztségét, vagy sem. Ács, aki 2014 óta vezette a várost, azóta is bejárt a hivatalba, és úgy közlekedett, mint aki továbbra is polgármesternek tekinti magát.

Az ATV kérdésére szerdán a kormányhivatal megerősítette, hogy a szekszárdi közgyűlési határozata jogos, a polgármester nem gyakorolhatja tovább jogköreit, irodáját ki kell ürítenie, és nem használhatja tovább sem szolgálati autóját, sem hivatali telefonját, és természetesen bérezést sem kap a továbbiakban.

Ács korábban arra hivatkozva támadta meg a döntést, hogy évek óta betölti az elnöki posztot az ERÖV-nél, a juttatásokat feltüntette vagyonbevallásában is, és ezt korábban soha senki nem vitatta és nem kérdőjelezte meg.

Az ellenzéki frakciót vezető Bomba Gábor Facebook-oldalán azt közölte, hogy a testület 2023. június 9-i rendkívüli ülésén minősített többséggel már megerősítette korábbi döntését, és hiába próbálta azt Ács felfüggeszteni, a Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a törvény csak egyszer teszi lehetővé a polgármester számára, hogy kezdeményezze az újbóli tárgyalást. Ács tisztsége így ténylegesen megszűnt.

A közgyűlés Máté Péter és Bomba Gábor frakcióvezetőket, bizottsági elnököket jelölte ki a határozatban foglaltak érvényre juttatására és végrehajtására. Az elnökök az intézkedésekről tájékoztatták Ácsot és a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársát.

A polgármester jogkörébe tartozó feladatokat Gyurkovics János alpolgármester látja el. Időközi nem lesz, a választási törvény friss módosítása szerint ki kell várni majd a jövő évi önkormányzati választást. (ATV)