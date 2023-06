Olyan uniós ötlettől félti a rezsicsökkentést Szijjártó, ami éppen azt segíti, hogy más országok is rezsicsökkentsenek

A magyar kormány nagyon szeret mostanában uniós döntéseket vétózni. Hétfőn is ennek a hobbijának hódolt, amikor az Európai Tanács tárgyalásának szünetében Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: a magyar kormány megvétózza az Európai Bizottság villamosenergia-reformról szóló javaslatát.

Hogy miért?

Mert a kormány értelmezése szerint a javaslattal a bizottság el akarja venni a rezsicsökkentés jogát a magyar kormánytól. Mindezt egy olyan paragrafussal, amelynek a lényege éppen az, hogy megteremtse a lehetőséget, hogy a tagállamok válságos időkben belenyúljanak az energiaárakba.

Ebben a cikkben megnézzük, miről szól nagy vonalakban az Európai Bizottság javaslata, és mennyire jogosak a magyar kormány kifogásai, és hogy tényleg bele akar-e szólni az EU abba, hogy mikor és hogyan rezsicsökkenthet egy ország. Spoiler: nem. Ezzel együtt nem ez volt az egyetlen ok, ami miatt nem sikerült megállapodni a reformról, bár más országoknak más problémáik voltak a Bizottság javaslatával.

Mit akar a Bizottság?

A bizottság még márciusban állt elő egy javaslatcsomaggal, amelynek az volt a lényege, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek az olyan energiaválságok, mint amit egész Európa megszenvedett 2022-ben és 2023 elején. Már ez a javaslatcsomag is nagyon puha volt az eredeti ötletekhez képest, de azért van benne pár olyan pont, ami tényleg csökkentheti egy hasonló válság kialakulásának kockázatát.

2022-ben lényegében az történt, hogy részben az orosz–ukrán háború, részben Oroszország háború előtti kavarásai és más piaci okok miatt 2022-ben nagyon megemelkedett a földgáz piaci ára, ami cserébe magával húzta az áramét is. Ez azért van, mert az áram nagykereskedelmi árát az ún. fedezeti sorrend határozza meg, ami annyit tesz, hogy mindig annak az erőműnek az egy egység megtermelt energiára eső költsége határozza meg a nagykereskedelmi árat, amelynek a termelésére még pont szükség van a keresletet kielégítéséhez. Technikai adottságaiknál fogva ezek általában a gázerőművek, amelyeket gyorsan be lehet kapcsolni, ha látszik, hogy nagyobb a kereslet, mint amennyit mondjuk a megújuló és atomerőművek ki tudnak elégíteni. Ezeknek az erőműveknek a költségeit nagyrészt a felhasznált földgáz ára határozza meg, tehát ha drágább a földgáz, drágább a gázerőműben előállított áram, vagyis magasabb az áram nagykerára.

A bizottságban az energiaválság elején fölmerült, hogy valahogy el kellene választani az áram árazását a fosszilis energia áráétól. Erre több javaslat született, felmerült például, hogy vezessenek be külön árazási mechanizmust az alacsony karbonintenzitású erőművekben (megújulókban és atomerőművekben) termelt áramra, illetve a szén- és gázerőművekben termeltre, a szolgáltatók pedig vásároljanak bizonyos arányban mindkét forrásból. Így ha drágább is a gázerőművek termelése, az nem hat ki az egész villamosenergia-szegmensre.

A márciusban benyújtott javaslatban viszont már semmi ilyesmi nincs, mert több tagállam elfogadhatatlannak tartotta, hogy a bizottság belepiszkáljon az áram kialakult piaci árazásába. Helyette a javaslat olyan puhább eszközöket indítványoz, mint hogy a tagállamok segítsék elő, hogy minél több nagy fogyasztó kössön hosszú távú ellátási szerződéseket megújuló (vagy nukleáris) erőművekkel, csökkentve az áringadozás kockázatát, és ösztönözzenek olyan megoldásokat, amelyekkel rugalmasabbá lehet tenni az áramfogyasztást.

Ezeket az ötleteket egészíti ki a javaslatcsomag 10. pontja, ami „a megfizethető energiához való hozzáférés villamosenergiaár-válság idején” címet viseli. Ez a pont azt szabályozza, hogy a tagállamok milyen esetben avatkozhatnak be a kis- és középvállalkozásoknak eladott áram árképzésébe, vagyis mikor vezethetnek be hatósági árakat. A magyar rezsicsökkentés is ilyen hatósági árazás, de az energiaválság alatt számos tagállam nyújt az árszabályozás eszközéhez, hogy a válság ne terhelje annyira a fogyasztókat. (Eközben a magyar kormány éppen az energiaválság alatt kényszerült arra, hogy sok fogyasztót kilökjön a rezsicsökkentés rendszeréből, köztük a kkv-kat is). Ez az a rendelkezés, amivel a magyar kormánynak baja van. Pedig ha közelebbről megnézzük a javaslatot, illetve azt, hogy az uniós szabályok eddig hogyan engedték a rezsicsökkentéshez hasonló hatósági árakat, nem sok olyasmit találni, ami indokolhatná a kormány kiakadását.

Lehet rezsit csökkenteni, vagy sem?

A javaslat 10. pontja szerint a bizottság, ha indokoltnak látja, regionális vagy uniós szintű villamosenergiaár-válságot hirdethet. Ilyen akkor állhat elő,

ha az előző 5 év átlagárának legalább két és félszeresét eléri az áram nagykereskedelmi ára,

ha a kiskerár legalább 70 százalékkal emelkedik, és várhatóan legalább fél évig magasan is marad,

ha a kisker ár emelkedése az egész gazdaságra negatív hatással lehet.

Ha a bizottság válságot hirdet, akkor a tagállamok a válság időtartamára célzott állami beavatkozásokat alkalmazhatnak a kis- és középvállalkozások villamosenergia-ellátásának árképzésében, vagyis bizonyos feltételekkel hatósági árakat vezethet be. Sőt, akár az áramtermelők költségszintjénél alacsonyabb árat is megállapíthat, ha

a háztartások számára meghatározott ár a háztartások medián fogyasztásának legfeljebb 80%-ára vonatkozik, és továbbra is ösztönzi a keresletcsökkentést;

az ellátók között nincs megkülönböztetés;

az ellátók ellentételezést kapnak a költségszint alatti áron nyújtott szolgáltatásért;

és valamennyi ellátó jogosult arra, hogy a villamosenergia-ellátásra vonatkozóan a költségszint alatti áron azonos alapon kínáljon ajánlatokat.

Vagyis a javaslat épphogy megteremti a lehetőséget, hogy a tagállamok hatósági árazással kisegítsék a leginkább rászoruló vállalkozásokat, ha igazán nagy a gond. Egy átmeneti szabállyal 2023 decemberéig már kiterjesztették a lehetőséget, hogy ne csak a legkisebb vállalkozásoknak és a lakosságnak lehessen hatósági árat meghatározni. Ez viszont kivétel volt, a fenti javaslattal ezt emelné főszabállyá a bizottság, jövőbeni válságok esetére.

De mi ezzel a gond a magyar kormány szerint?

Szijjártó Péter azt mondta, az Európai Bizottság javaslata elvenné a tagállamok jogát, hogy megvédjék a polgáraikat a magas energiapiaci áraktól, Brüsszel magához akarja venni a jogot, hogy eldöntse, mikor van energia-válsághelyzet, és hogy ekkor engedélyezi-e egy-egy államnak a rezsicsökkentés bevezetését. „Ez rendkívül súlyos visszalépés lenne a jelenlegi helyzetből.” Abban igaza van a miniszternek, hogy a bizottság ebben a javaslatban magához vonná a jogot, hogy eldöntse, mikor van válsághelyzet. A jelenlegi helyzetben viszont – legalábbis értelmezésünk szerint – ez a javaslat nem változtat azon a szabályozáson, ami lehetővé teszi a rezsicsökkentést.



A szabály a a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2019-es uniós irányelv 5. cikkének 6. pontja: „Az ellátók között a villamosenergia-ellátási szerződések tekintetében zajló tényleges verseny kialakítását, illetve a villamos energia piaci alapú, teljes mértékben hatékony árképzésének (1) bekezdéssel összhangban történő megvalósítását lehetővé tevő átmeneti időszak érdekében a tagállamok alkalmazhatnak állami beavatkozásokat a kiszolgáltatott helyzetben lévő lakossági fogyasztók, valamint a (3) bekezdés szerinti állami beavatkozásokban nem részesülő mikrovállalkozások villamosenergia-ellátását illető árképzés tekintetében.”

Érdekesség, hogy míg az irányelv magyar verziójában az szerepel, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók számára lehet hatósági árat bevezetni, az angol verzióban ez a kitétel nincs benne, csak az, hogy átmeneti időszakban (vagyis amíg nem alakul ki megfelelő versenyhelyzet a lakossági piacon) a lakossági fogyasztóknak és a mikrovállalkozásoknak kínált áramárat meghatározhatja az állam.

A bizottság javaslata, amit annyira ellenez a kormány, az irányelven nem változtatna, a 10. pont a villamos energia belső piacáról szóló uniós rendeletet egészítené ki. Vagyis az a szabályozás, ami így-úgy lehetővé teszi a rezsicsökkentést, végső soron nem változik. Szijjártó nyilatkozata szerint a magyar kormánynak az fáj, hogy az Európai Bizottság mondaná meg a jövőben, mikor van válsághelyzet, és mikor nincs.

„A tagállamok saját döntései tudják jelenteni a megoldást a nehézségekre. Nem a brüsszeli, rendkívül hosszú, rendkívül nehézkes, rendkívül bürokratikus eljárások” – mondta ezzel kapcsolatban Szijjártó. Csakhogy ez valójában nem változna, a bizottság épphogy annak a lehetőségét teremtené meg, hogy bizonyos esetben akár olyan árat is meghatározhassanak az államok a kisvállalkozásoknak, ami konkrét veszteséget jelent az erőműveknek. Ráadásul az egész kisvállalkozásokra vonatkozik, amiket a kormány ki is vett a rezsicsökkentésből.

Nem csak ez volt a baj

A javaslatról amúgy nem a magyar kormány kifogásai miatt nem sikerült megállapodni. A hatósági árakat szabályozó résznél nagyobb vitát generált az uniós elnök svéd kormány javaslata, amely azzal egészítette volna ki a bizottságét, hogy a tagállamok tovább támogathassák a szénerőműveket, vagyis ha a villamosenergia-rendszer kiegészítő kapacitásokra szorul, azokat szénerőművekből is beszerezhessék. Ez a kiegészítés nem a nagyrészt megújulókkal termelő Svédországnak, hanem a nagyon is szénfüggő Lengyelországnak és a vele határos Ukrajnának lenne fontos. Ebba Busch svéd energiaügyi miniszter szerint ugyanis lényeges, hogy Lengyelországban stabil legyen az áramellátás, mert a háború miatt adott esetben onnan kell biztosítani egyes ukrán területek ellátását is, ahol az orosz hadsereg sokszor direkt az energetikai infrastruktúrát bombázza. Más tagállamok, köztük Ausztria, Belgium és Németország képviselőinek nagyon nem tetszett ez a kiegészítés, mert mint mondják, a legszennyezőbb energiaforrásnak számító szenet mindenféleképpen ki kell vezetni, ha el akarjuk kerülni a katasztrofális klímaváltozást.

Vitás pont volt az is, hogy milyen formában támogathatják a tagállamok a megújuló és nukleáris termelést. A javaslat szerint már működő erőműveknek is lehetne a nagyobb energiabiztonság érdekében olyan támogatott szerződéseket kötni, amelyek alapján ha a piaci ár egy megadott összeg alá is esik, az állam támogatott áron vásárolja meg a terméket a termelőtől. Erre épül a megújuló energia támogatási rendszere szerte Európában, Magyarországon is, ezt terjesztené ki nemcsak újonnan épülő, már megépült erőművekre és atomerőművekre is a javaslat. Ez nagyon tetszett az atomenergiában erős francia kormánynak, Németország és Hollandia viszont néhány tagállammal kiegészülve attól tart, hogy torzítaná a piacot.

Akárhogy is, az Európai Tanács ebben a hónapban újra összeül, hogy megpróbálja elfogadni a reformjavaslatot. Hogy a magyar kormány kifogásaira milyen választ tud adni a bizottság, az kiderül, ahogy az is, hogy tényleg az adott szabállyal van-e baja Szijjártónak, vagy ez is csak a szokásos „brüsszelezős” politikai játszma része.