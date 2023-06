Állatkínzás miatt razziáztak fradista állatvédők Dollynál

Ami biztos, találtak egy szaporítótelepet Gyöngyösön, a rendőrségi vizsgálat még tart, a Blikk információi szerint pedig az ügyben érintett a Dolly Roll énekese, Dolly is, vagyis Penczi Mária Ilona, illetve menedzsere, P. Rita.

A lap azt írja, hogy a menedzser jogi képviselője nemrég azt nyilatkozta, ügyfele szerint Dolly mindenről tudott, ami a telepen zajlott, a 74 éves énekesnő viszont egy korábbi közleményben azt mondta, „meghurcolták a nevét és a becsületét”.

photo_camera Dolly Fotó: Zih Zsolt/MTI/MTVA

A rendőrségi vizsgálat ügyében nemrég a Fradisták az Állatokért egyesület tagjai is felkeresték az énekest. Az egyesület egyik állatvédője a Blikknek azt nyilatkozta, többen is kimentek Dollyhoz, aki „először nagyon elutasító volt”, de amikor elkezdtek beszélgetni, „bevallotta, annyian jártak ott mostanában és fenyegették meg, hogy már fél kilépni a házból”. A fradista állatvédők Dollynál egyébként találkoztak egy kutyával is, amin „látszott, hogy jó fizikummal rendelkezik”.

Az állatvédők azért vonultak ki Dollyhoz, mert elmondásuk szerint a Gyöngyösi Ebrendészet bízta meg őket azzal, hogy hozzák el tőle a dobermannt, ami hivatalosan P. Rita kutyája. „Lemondó nyilatkozattal indultunk neki a küldetésnek, amit kitöltettek a tulajdonossal is, így el tudtuk volna hozni az állatot, de nem volt rá szükség, mivel megítélésünk szerint jó körülmények között tartják, van szabad tere.”

A dobermannon túl még hat macskát találtak Dollynál, a macskák közül kettőt nemrég műtöttek. A Blikknek Némedi Edina, az Állatmentő Szolgálat munkatársa azt mondta, „a két cica maradandó egészségügyi károsodást szenvedett, el kellett távolítani a szemüket”, és „amennyiben ez az elhanyagolt tartás miatt történt, az büntetőjogi felelősséget von maga után”.