Karácsony Gergely tartja a szavát a TikTok követői felé, levelet írt Taylor Swiftnek

„Kedves Miss Swift, Remélem, hogy ez a levél jó hangulatban találja Önt.” - kezdi így igen csak hivatalos hangvételű, Taylor Swiftnek írt levelét Karácsony Gergely, amiben Tik Tok követőinek tett korábbi ígéretét beváltva meghívja az énekesnőt Budapestre, hogy közelgő turnéja során nálunk is koncertezzen.

A főpolgármester a különböző platformok adottságaira rátapintva Tik Tok-videóban már kevésbé modorosan jelenti be a levél elküldését: „Tudom, hogy nagyon sokan szeretitek Taylor Swiftet, én is nagyon szeretem, én is nagyon szeretném, ha eljönne Budapestre. Írtam is neki egy levelet, amiben elomondtam, hogy Budapest egy szuper hely (...)” De innentől át is adnánk a szót Karácsonynak.

A főpolgármester a levél további részeiben a város „lélegzetelállító szépségeit” és pezsgő kulturális életét ajánlja a popsztár figyelmébe.

De nem ez az első alkalom, hogy Karácsony nagy hullámokat kelt a Tik Tokon, és így a platformot leginkább használó korosztályok köreiben. Sokan látták, és az internet sok bugyrában feltűnt az a videója is, amin Pogány Induló, jelenleg az ország egyik legnagyobbat futó repperének koncertjéről jelentkezik be. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a főpolgármester rajta tartja kezét az internet ütőerén, és remek érzékkel hallja meg az Új Idők Szavát.



Egyébként Taylor Swift The Eras Tour turnéja jövő februárban fogja elhagyni az amerikai kontinenst, és majd Európában zárja a sort, jegyzi meg a Refresher. A hazai rajongók bánatára azonban jelenleg úgy néz ki, hogy a 2024.08.09-i bécsi koncert lesz hozzánk a legközelebb, hacsak az énekesnő nem tesz eleget a főpolgármester kérésének.