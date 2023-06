Sándor Fegyirnek „nagyon sok mondanivalója lesz Orbán Viktornak”, ha kinevezik Ukrajna budapesti nagykövetének

Sándor Fegyir az Ungvári Állami Egyetem tanára, az ukrán hadsereg önkéntes katonája, várhatóan Ukrajna következő budapesti nagykövete a magyar kormány Ukrajnával kapcsolatos politikájáról is beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában. Sándor őrmester a nagyrészt magyar származású önkéntesekből álló kárpátaljai egység, a Kárpátaljai Sárkányok ismert alakja.

Ha találkozik majd Orbán Viktorral, majd megkéri, hogy „menjünk el városnézésre Székesfehérvárra. Nagyon sok mondanivalónk lesz egymásnak” - mondta.

photo_camera Sándor Fegyir bal oldalt.

Fotó: Facebook

Fegyir a magyar kormány „békepolitikájára” reagálva azt mondta: „A béke mindig jó. 1956-ban Magyarországon is mindenki békés és virágzó országban akart élni. Ez most is így van. A lényeg az, hogy akarni kell.”

Majd beszélt arról is, hogy