Válasz Online: A kormány kiszedette a 3-as metrót karbantartó orosz céget a legújabb szankciós csomagból

A magyar kormány kiharcolta, hogy kiszedjék a 3-as metrót az Oroszország elleni Európai Uniós szankciók legújabb körének hatálya alól, írja oldalán a Válasz Online brüsszeli forrásokra hivatkozva.

AZ EU tagállamai szerdán fogadták el az Ukrajnában háborúzó Oroszországgal szemben a 11. szankciós csomagot, amit Magyarország is megszavazott. A VO értesülései szerint

a magyar kormány erőfeszítéseinek köszönhetően a döntés szövegébe belekerült egy olyan részlet is, ami szerint a 3-as metró orosz szerelvényeinek karbantartását továbbra is intézheti az orosz Metrovagonmas (MWM) cég, amihez nagy értékű eszközöket is exportálhat Magyarországra.

photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A BKK már tavaly szembesült azzal, hogy hiába vállalt az orosz cég 30 év garanciát a metrókocsikra, ennek érvényesítését már a háború utáni első szankciós kör ellehetetlenítette. Mindezt úgy, hogy a Népszava cikke szerint az MWM által

meglehetősen rossz minőségben újragyártott metrókocsik közül minden negyedik üzemképtelen volt még februárban. Akkoriban sorozathiba, durva rozsdásodás, illetve nagy karbantartási igény miatt egyre több kocsit kellett átmenetileg kivonni a forgalomból.

A VO bejegyzése szerint az M3-as kiszedése megmagyarázhatja, hogy a kormány miért szavazta meg a 11. szankciós csomagot. Még úgy is, hogy Szijjártó Péter azzal fenyegetőzött korábban, hogy vétózni fogják a csomagot, amíg az ukrán korrupcióellenes hatóság le nem veszi az OTP Bankot az oroszokat támogató cégek szégyenlistájáról.