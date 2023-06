Végül nem omlott rá a közeli hegy a kiürített svájci falura, de a lakosok még mindig nem költözhetnek vissza

Egy hónapja két napot kaptak a kelet-svájci Brienz falu lakói a hatóságoktól, hogy elhagyják otthonaikat egy, a településre leselkedő hegyomlás veszélye miatt. Végül pénteken történt meg az, hogy a - normális esetben olyan 100 fős - falu feletti hegyekből nagyjából egymillió köbméternyi törmelék csúszott le a falu felé, ami viszont a házakat nem érte el.

Az MTI azt írja, hogy a sziklaomlás óta mérőeszközöket állítottak fel a faluban, az alázúdult törmeléket pedig kordonnal zárták el. Mindeközben csőtörés is volt a faluban, aminek az önkormányzat szerint nincs köze a sziklaomláshoz, de ettől még jelenleg nincs ivóvíz Brienzben.

photo_camera Fotó: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

A helyieknek eddig ideiglenes szálláson kellett meghúzniuk magukat, és a hegyomlás után is csak egy órára mehetnek vissza házaikba, az éjszakát még nem tölthetik ott, mert nem lehet tudni, hogy mennyire stabil a falu fölötti hegyoldal. A falu melletti hegyoldal mindig is instabil volt, de a klímaváltozás és az olvadás is növeli a hasonló sziklaomlások kockázatát.

Brienz eredetileg is süllyedő földterületre épült, ezért eddig is kockázatosnak volt minősítve. A geológiai változások miatt már korábban is megdőlt a templom tornya, és jókora repedések jelentek meg az épületeken.