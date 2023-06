Vezetékek szakadtak le, fák dőltek ki Budapest több kerületében az esti vihar miatt

Fákat döntött ki, ágakat és vezetékeket szakított le a szerda esti vihar – írja a hvg.hu az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye alapján. Budapest XIV. és XV. kerületéből több mint negyven bejelentés érkezett az esti vihar után, sok helyen fa dőlt az úttestre, parkoló autókra, kerítésekre és házakra.

Pest megyében is hasonló volt a helyzet, a közlemény szerint fakidőlések nehezítik a közlekedést Gödön, Dunakeszin és Vác közelében, Kosdon is, Nagyrédén pedig egy családi ház tetőszerkezetét vitte le a vihar. De Hevesben, Nógrádban és Borsodban is tombolt egy sort a vihar, ott is fák dőltek ki.

A fakidőléses vihar kezdete előtt nem sokkal a Katasztrófavédelem Facebook-posztja szerint az Országos Meteorológiai Szolgálat egyébként visszavonta a korábban felhőszakadás veszélye miatt kiadott másodfokú riasztásokat.

Az Időkép szerda este azt írta, a Dunakanyart félelmetes zivatarlánc nyelte el, és szinte másodpercenként villogott az ég.