Áder János alapítványa Balásy Gyula udvari cégével küzd a klímaváltozás ellen

Aki még emlékszik Áder Jánosra, tudhatja, hogy szívügye a klímavédelem. A volt elnök közpénzzel ellátott alapítványa, a Kék Bolygó 30-35 ezer fős látogatottságú konferencia megrendezésére készül . Áderék a Planet rendezvénysorozat megrendezésére a kormány kampányait is intéző Balásy Gyula rendezvényes cégét, a Visual Europe-ot találták a legalkalmasabbnak 3,25 milliárdért, írja az uniós közbeszerzési értesítő alapján a K-Monitor.

Az elbírálásnál az udvari cég mellett szólt, hogy volt többlettapasztalatuk legalább 20 ezer négyzetméteres rendezvények projekttervezésében, számítógépes játékfejlesztésben és a hang-, fény-, vizuál- és színpadtechnikai szolgáltatások teljeskörű szakmai irányításában.

photo_camera Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

És mivel az utóbbi időben ez a cég sorra kapja meg a nagyobb rendezvényeket, volt is hol többlettapasztalatokat szerezniük. Kezdetben a Várkert Bazár biztosított neki állandó bevételt, de az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a Vadászati Világkiállítás, valamint az atlétikai vb szervezését is ők kapták. És már a 2021-es Planet Budapestet is ők szervezték. Többek között a Sziget Fesztivál, a Női Kézilabda Final4, a Hungexpo és a 2020-as férfi labdarúgó Európa-bajnokságra épült Puskás Aréna állandó rendezvénytechnikai partnerei is.

A K-Monitor megjegyezte, hogy a Kék Bolygó idén február 15-én kapott adófizetői támogatást a rendezvény idén szeptembera megvalósítására, és a rövid határidő így a versenyt szűkítő gyorsított eljárásban választották ki az ismerős céget. Hasonló gyorsítás jellemezte a rendezvény 600 milliós kommunikációs tenderét, ahol szintén NER-es cég győzőtt. A Kék Bolygó Alapítvány kuratóriumában bent ül egyébként Lázár János építésügyi miniszter és helyettese, Csepreghy Nándor is.

photo_camera Áder János a MÁV-Volán-csoport kerékpárral hajtott vasútmodell asztalát próbálja kia Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó Természetbarát fejlesztés (Nature Friendly Development) címû kiállításán a Hungexpón 2021. december 1-jén Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Visual Europe Zrt. árbevétele a 2021-es 8 milliárdról tavaly 14 milliárdra nőtt. Az adózott eredményük a 2021-es 280 millióról 6,4 milliárdra nőtt, amiből 3 milliárdot vettek ki osztalékként.