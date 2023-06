Gődény Vas megyei embere pénzbüntetéssel megúszta a választási csalást

Háromszázezer forintos pénzbüntetéssel megúszta a Gődény György-féle Normális Élet Pártja képviselőjelöltje, Horváth Éva az általa elkövetett választási csalást – írja a 24.hu. Horváth volt a párt Vas megyei országgyűlési képviselőjelöltje, ellene az ügyészség idén májusban emelt vádat.

A Nyugat.hu akkor azt írta, a nő ajánlóívein többek között olyan ajánlókat is találtak, akik nem szerepelnek a névjegyzékben, de volt, hogy nem stimmelt a név és az aláírás, és előfordult az is, hogy ugyanaz az ajánlás két névvel is szerepelt. Ráadásul az íveken olyan ajánlások is szerepeltek, amelyeket halott emberek nevében állítottak ki.

Májusban a törvényszék már meghozott egy végzést a háromszázezres büntetésről, de akkor az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett. Végül helybenhagyták a korábbi ítéletet.