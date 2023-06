Kanadában nem lesznek többé hírek Facebookon és Instagramon

A Meta azt tervezi, hogy Kanadában Facebookon és Instagramon sem jelennek majd meg hírek, vagyis nem jelenhetnek meg az újságok bejegyzései, miután hatályba lép az a jogszabály, ami az internetes óriáscégeket arra kötelezi, hogy fizessenek a hírkiadóknak. Az Online News Act néven ismert jogszabályt a kanadai szenátus felsőháza csütörtökön hagyta jóvá.

Az új jogszabályról szóló javaslatot még a kanadai médiaipar panaszai nyomán terjesztették elő, hogy a techóriások közösségi oldalai ne szorítsák ki a hírszolgáltatókat az online hirdetési piacról

A Facebookot működtető Meta már korábban közölte, hogy a híreknek szerintük nincs gazdasági értéke számukra, és hogy a Facebook-felhasználók amúgy sem hírek olvasására használják a platformot.

Hasonló történt Ausztráliában is 2021-ben, amikor ott is úgy döntöttek egy törvényi szabályozással, hogy a nagy közösségi oldalak, amik jelentős hasznot húznak mások által előállított tartalmakból, fizessenek is azért a médiának. A Google akkor külön megállapodásokat kötött több nagy ausztrál médiacéggel, a Facebook azonban erőfölényét kihasználva inkább a bojkottot választotta. Ahogy teszi azt most Kanadában is.

A Google most azt mondta, a kanadai törvény „szélesebb körű”, mint az Ausztráliában elfogadott verziója, szerintük „megvalósíthatatlan”, de próbálnak együttműködni a kanadai kormánnyal. A kanadai szövetségi kormány eddig visszautasította a módosítási javaslatokat, június elején pedig Justin Trudeau miniszterelnök azt mondta, hogy a Meta és a Google ćzsarnoki taktikát” alkalmaz, amikor a jogszabály ellen kampányol. (Reuters)